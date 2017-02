Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 7 februari 2017 12:02, 11 reacties • Feedback

Lenovo heeft nieuwe mobiele ThinkPad P-workstations aangekondigd. Het gaat om drie krachtige laptops, die van Intel-processors van de Kaby Lake-generatie of Xeons voorzien worden. De gpu's zijn Nvidia Quadro-modellen.

De ThinkPad P51 is een 15,6"-workstation die in verschillende configuraties beschikbaar komt. Lenovo bouwt met het model voort op de P50 die in 2015 verscheen. Lenovo rust het model onder andere uit met een Xeon E3-v6-procesor, een Nvidia Quadro M2200M-videokaart, maximaal 64GB ddr4 en tot aan 2TB opslag. De meest hoogwaardige keuze wat betreft het scherm is een ips-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels en een helderheid van 300cd/m2.

Het mobiele werkstation bevat vier usb 3.0-poorten, mini-displayport 1.2, Intel Thunderbolt 3, gigabit-ethernet, een smartcardlezer, expresscard en hdmi 4.1. Lenovo geeft de optie om verschillende Windows 10-varianten, Ubuntu of Red Hat Enterprise Linux te installeren. De startprijs bedraagt 1399 dollar, omgerekend en met btw komt dat neer op 1584 euro. In de VS is de workstation vanaf april beschikbaar. Wanneer de Benelux volgt is niet bekend.

Van de P51 komt ook een lichtgewicht versie in de vorm van de P51s: waar de P51 een startgewicht van 2,5 kilogram heeft, is dat van de P51s 1,95 kilogram. Ook is de s-variant met 20mm een stuk dunner dan de P51 met zijn dikte van 25,9mm. Lenovo biedt bij de P51s niet de mogelijkheid Xeons te integreren en de videokaart is de Quadro M520M. De accu van de laptop is hot-swappable. De laptop komt in maart in de VS uit voor een vanafprijs van 1049 dollar.

De P71 heeft een 17,3"-scherm met full-hd- of uhd-resolutie. De specificaties komen grotendeels overeen met die van de P51 maar de videokaart is de Quadro P5000. Deze kaart beschikt over een Pascal-gpu met 2048 cuda-cores, een 256 bits brede geheugenbus en 16GB gddr5, waarmee de laptop volgens Lenovo 'vr ready' is. De startprijs in de VS is 1849 dollar. Vanaf april is de laptop in de VS beschikbaar.