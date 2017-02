Door Joris Jansen, dinsdag 7 februari 2017 11:37, 2 reacties • Feedback

China's internettoezichthouder heeft een wetsvoorstel gepresenteerd dat een commissie in het leven roept die beleidsvoorstellen van de overheid gaat keuren. De commissie kan staatsorganen verbieden via internet producten af te nemen als er geen voorafgaande goedkeuring is verleend.

Volgens China is de commissie in het leven geroepen om de nationale veiligheid te waarborgen. Het is nog niet duidelijk wanneer en of de commissie zal worden ingesteld. De voorgestelde regels die de wettelijke basis van het nieuwe overheidslichaam vormen, liggen ter inzage. Het Chinese publiek kan nog tot 4 maart reageren op het wetsvoorstel, zo schrijft Reuters.

De mogelijke introductie van deze nieuwe commissie past in een reeks maatregelen van de Chinese overheid om meer controle te krijgen op het internetgebruik in China. Eerder dit jaar startte het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie een campagne om vpn-diensten waarvoor de autoriteiten geen toestemming hebben verleend, te verbieden.

In november vorig jaar heeft de Communistische Partij een controversiële wet aangenomen, die in juni 2017 van kracht zal worden. De wet legt de vrijheid van meningsuiting op het internet verder aan banden en confronteert serviceproviders met nieuwe regels. Een onderdeel van deze wet is de verplichting voor internetproviders om mee te werken met onderzoeken van de autoriteiten naar criminaliteit en nationale veiligheid. De nieuwe wet introduceert ook een verplicht test- en certificatensysteem voor computerapparatuur.

De Chinese autoriteiten presenteren de wet als een 'cyberveiligheidswet', maar volgens veel westerse buitenlandse bedrijven beperkt hij juist de innovatie. Zij vrezen dat lokale Chinese concurrenten in de it-sector die opereren met de gecertificeerde systemen een voorsprong zullen krijgen.