'China wil dat isp's vanaf februari 2018 vpn-verbindingen van klanten afsluiten'

De Chinese overheid heeft tegen internetproviders gezegd dat ze vanaf 1 februari 2018 het gebruik van vpn-verbindingen door particulieren moeten blokkeren. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Het zou gaan om isp's die door de staat worden beheerd, zoals China Mobile, China Unicom en China Telecom. De Chinese overheid wil het gebruik van vpn-verbindingen zoveel mogelijk aan banden leggen, omdat daarmee de Chinese internetcensuur, ook wel The Great Firewall of China geheten, kan worden omzeild. Deze censuur van de Chinese Communistische Partij is bedoeld om controle te houden op alle politiek gevoelige informatie.

China treedt al langer op tegen het gebruik van vpn-verbindingen. De Chinese overheid is in januari een campagne gestart om vpn-diensten waarvoor de autoriteiten geen toestemming hebben verleend, te verbieden. Vanaf januari hebben alle vpn-diensten in China toestemming van de overheid nodig om actief te zijn in het land. Bedrijven zijn gewaarschuwd om het gebruik van vpn-verbindingen enkel toe te staan voor intern gebruik.

Sinds 1 juli is een populaire vpn-dienst genaamd GreenVPN gestopt met het aanbieden van de verbindingen, naar verluidt wegens druk van Chinese toezichthouders. Tijdens de twee grote bijeenkomsten van het Nationaal Volkscongres van de Communistische Partij, die in maart 2016 plaatsvonden, werden betaalde vpn-verbindingen een week geblokkeerd. Begin 2015 werd duidelijk dat China drie vpn-netwerken van de providers Astrill, StrongVPN en Golden Frog had geblokkeerd.

In november vorig jaar nam de Communistische Partij een controversiële wet aan, die in juni van kracht is geworden. Deze 'cyberveiligheidswet' legt de vrijheid van meningsuiting op het internet verder aan banden en confronteert serviceproviders met nieuwe regels. Een onderdeel van deze wet is de verplichting voor internetproviders om mee te werken met onderzoeken van de autoriteiten naar criminaliteit en nationale veiligheid. De nieuwe wet introduceert ook een verplicht test- en certificatensysteem voor computerapparatuur.

Eind mei werd in China een wet van kracht die strenge regels introduceert voor internetbedrijven. Zo mogen online dienstverleners geen persoonsgegevens verzamelen of doorverkopen. China noemt het een internetbeveiligingswet. China blokkeert de toegang tot veel grote westerse websites, zoals Google, Facebook, YouTube en Twitter. Volgens Greatfire.org blokkeert China 171 van de 1000 populairste websites, gebaseerd op een ranglijst van Alexa.