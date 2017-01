Door Joris Jansen, maandag 23 januari 2017 16:42, 20 reacties • Feedback

China is een campagne gestart om vpn-diensten waarvoor de autoriteiten geen toestemming hebben verleend, te verbieden. De campagne past in een reeks repressieve maatregelen in aanloop naar het negentiende partijcongres van de Communistische Partij in de herfst van 2017.

De handhaving door de Chinese autoriteiten begint per direct, aldus de South China Morning Post. Alle vpn-diensten op het Chinese vasteland hebben vanaf nu voorafgaande toestemming van de overheid nodig. Volgens Reuters richt de 'opschoningscampagne' van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie zich specifiek op internetserviceproviders, datacentra en cdn 's.

Volgens het Chinese ministerie vertoont China's 'markt voor internetconnecties tekenen van een verstoorde ontwikkeling die urgente regelgeving en handhaving vergt'. Met deze maatregelen wil de overheid voorkomen dat de Chinese internetcensuur, ook wel The Great Firewall of China geheten, wordt omzeild. Deze censuur van de Chinese Communistische Partij is bedoeld om controle te houden op alle politiek gevoelige informatie.

Vpn-diensten zijn de Chinese overheid al langer een doorn in het oog, omdat het gebruikers in staat stelt buitenlandse websites te bezoeken die normaal in China worden geblokkeerd. In maart 2016, tijdens de twee grote bijeenkomsten van het Nationaal Volkscongres van de Communistische Partij, werden betaalde vpn-verbindingen een week geblokkeerd. Begin 2015 werd duidelijk dat China drie vpn-netwerken van de providers Astrill, StrongVPN en Golden Frog had geblokkeerd.

In november vorig jaar heeft de Communistische Partij een controversiële wet aangenomen, die in juni 2017 van kracht zal worden. De wet legt de vrijheid van meningsuiting op het internet verder aan banden en confronteert serviceproviders met nieuwe regels. Een onderdeel van deze wet is de verplichting voor internetproviders om mee te werken met onderzoeken van de autoriteiten naar criminaliteit en nationale veiligheid. De nieuwe wet introduceert ook een verplicht test- en certificatensysteem voor computerapparatuur.

De Chinese autoriteiten presenteren de wet als een 'cyberveiligheidswet', maar volgens veel westerse buitenlandse bedrijven beperkt het juist de innovatie. Zij vrezen dat lokale Chinese concurrenten in de it-sector die opereren met de gecertificeerde systemen een voorsprong zullen krijgen. China blokkeert de toegang tot veel grote westerse websites, zoals Google, Facebook, YouTube en Twitter. Volgens Greatfire.org blokkeert China 172 van de 1000 populairste websites, gebaseerd op een ranglijst van Alexa.

Het partijcongres van de Communistische Partij vindt over het algemeen plaats in oktober of november. Het vorige partijcongres was in 2012.