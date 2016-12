Door Sander van Voorst, woensdag 21 december 2016 12:48, 56 reacties • Feedback

De Chinese overheid heeft nieuwe regels geÔntroduceerd, waardoor sociale media geen eigen video's of geluidsbestanden van gebruikers mogen verspreiden over actuele gebeurtenissen. Dit mag alleen met inhoud van 'officiŽle bronnen'.

Chinese sociale netwerken als Weibo en WeChat mogen geen video's of geluidsbestanden van gebruikers verspreiden die te maken hebben met actuele gebeurtenissen. De bedrijven worden volgens The Guardian expliciet genoemd in een mededeling van de Chinese overheid.

Volgens persbureau AP betekent de maatregel dat de netwerken een vergunning nodig hebben om dit soort inhoud te mogen verspreiden. Bovendien moeten films en series die op sociale media te zien zijn, voldoen aan dezelfde regels als omroepen.

De bedrijven moeten 'het beheer van video's versterken', wat volgens The Guardian een vaak gebruikt eufemisme is voor censuur. De maatregelen van de Chinese overheid zijn erop gericht om grip te krijgen op het groeiende aantal streamingsites. Een week geleden introduceerde de overheid nog plannen voor een wet waarmee de politie berichten op internet kan censureren na natuurrampen. Vaak zou de overheid moeite hebben om deze op de gewenste wijze naar buiten te brengen.

China kondigde in juni soortgelijke maatregelen aan, waarmee het de reacties onder onlineberichten wil aanpakken. Deze zouden 'schadelijke informatie' verspreiden. Een maand later legde de overheid sancties op aan landelijke nieuwswebsites, omdat zij in strijd met wetgeving eigen verhalen publiceerden over sociale en politieke onderwerpen.