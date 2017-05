Door Bauke Schievink, zaterdag 6 mei 2017 11:27, 10 reacties • Feedback

De Russische autoriteiten hebben de populaire chatapplicatie WeChat verboden. Reden is dat de Chinese eigenaar van de app zich niet wilde registreren bij de telecomautoriteiten in Rusland, iets dat enige tijd geleden verplicht is gesteld.

Dat meldt persbureau Reteurs op basis van berichtgeving in de Chinese krant South China Morning Post. De Russische telecomautoriteit Roskomnadzor heeft de toegang tot WeChat geblokkeerd omdat artikel 15.4 van de wet op informatie, informatietechnologie en informatiebeveiliging heeft overtreden. Dat houdt in dat het verbod is ingesteld omdat de chatapp niet is geregistreerd bij de autoriteiten.

Tencent, de Chinese maker van WeChat, heeft te kennen gegeven dat het op de hoogte is van de blokkade door de Russen. Er zou overleg gaande zijn met de Russische autoriteiten, maar het is nog onduidelijk wat de uitkomst daarvan is. Wat betreft het registreren van WeChat bij de autoriteiten zou Tencent een 'verschil van inzicht' hebben met de wettelijke vereisten.

WeChat heeft wereldwijd ongeveer 900 miljoen gebruikers en is daarmee een van de populairste chatapplicaties. De software is vooral populair in Azië.