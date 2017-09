Rusland dreigt met blokkade Facebook wegens hosten data in andere landen

Aleksandr Zharov, topman van de Russische internetwaakhond Roskomnadzor, zegt dat Facebook moet voldoen aan de wet omtrent de opslag van persoonsgegevens. Als het sociale netwerk gegevens van Russische gebruikers in andere landen op blijft staan, volgt een blokkade.

'Niemand staat boven de wet', zegt Zharov tegen persbureau Interfax. Volgens de Russische wet moeten bedrijven gegevens van Russische gebruikers opslaan op servers die fysiek in het land staan. Als Facebook hier geen gehoor aan geeft, dan zal de dienst niet meer werken in het land, aldus de topman.

Zharov stelt dat Facebook aan het overwegen zou zijn hoe het de eisen moet implementeren. De internetwaakhond heeft dit jaar geen plannen om te controleren of Facebook zich houdt aan de eis. Vanaf volgend jaar zal dat wel gebeuren en als het sociale netwerk in 2018 zich niet aan de regels houdt, volgt een blokkade. Eind 2016 werd LinkedIn al om dezelfde reden geblokkeerd.

Ook andere sociale netwerken en websites die gebruikersgegevens opslaan moeten aan de Russische wet voldoen. Volgens Zharov heeft Twitter contact gezocht met Roskomnadzor en toegezegd dat halverwege 2018 de data van Russische gebruikers op lokale servers staat. De waakhond zegt uit goede wil daarom voor die tijd geen inspecties uit te voeren bij Twitter.

De betreffende wet is op 1 september 2015 ingegaan. Gebruikersdata die daarvoor is vergaard, mag nog wel op servers in het buitenland blijven staan. Alle gegevens die na het ingaan van de wet zijn verzameld, mogen alleen op servers in Rusland staan.