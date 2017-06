Russische telecomwaakhond dreigt Telegram te blokkeren

De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor heeft vrijdag bekendgemaakt dat Telegram geblokkeerd zal worden als de dienst niet voldoet aan zijn registratieplicht. De waakhond wil informatie over het bedrijf dat Telegram runt.

De officiële verklaring van Roskomnadzor is door problemen met de site niet te raadplegen, maar er is nog wel een cacheversie te vinden. Daarin schrijft het hoofd van de telecomautoriteit dat 'alle middelen om met Telegram te communiceren zijn uitgeput' nadat de organisatie dagelijks brieven naar het bedrijf zou hebben gestuurd. Telegram zou een zogenaamde organizer of dissemination of information zijn, waardoor er een registratieplicht bestaat.

Volgens de waakhond verandert de juridische positie van Telegram niet door de registratie. Het Russische persbureau Tass schrijft dat Telegram na registratie verplicht zal zijn om berichten van gebruikers te bewaren en zo nodig te delen met opsporingsdiensten. Hetzelfde zou gelden voor sleutels, al is onduidelijk of hiermee encryptiesleutels worden bedoeld. Daarmee lijkt het te gaan om een soortgelijke regeling als de bewaarplicht voor telecomgegevens.

Telegram-oprichter Pavel Durov heeft via zijn sociale netwerk VKontakte op het verzoek gereageerd en noemt het 'sabotage'. Daarnaast lijkt hem een blokkade een verkeerde beslissing, omdat daarmee ook de communicatie van Russische functionarissen wordt stilgelegd.

De versleutelde chatapp Signal introduceerde in december een methode om blokkades te omzeilen. Volgens de Russische site Vedomosti werkt Telegram eveneens aan een methode om blokkades tegen te gaan. Vorig jaar introduceerde Rusland nog een wetsvoorstel om chatapps als Telegram te verplichten een backdoor in te bouwen.