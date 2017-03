Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 13:38, 61 reacties • Feedback

Chatapp Telegram heeft in onder meer de Benelux een functie toegevoegd waarmee gebruikers elkaar kunnen bellen. De functie komt met update 1.18 die donderdag is uitgekomen. Telegram was de functie al een paar maanden aan het testen.

Als een gebruiker een telefoontje krijgt, verschijnt er een melding bovenin beeld wie er belt. Na opnemen is het icoon van degene die belt fullscreen in beeld te zien, samen met diverse knoppen voor bijvoorbeeld ophangen en het op de speaker zetten van het gesprek.

Volgens Telegram kunnen gebruikers checken of de beveiliging van het telefoontje op orde is door te kijken naar vier emoji's die rechts bovenin beeld staan. Die moeten bij beide gebruikers hetzelfde zijn. Een algoritme slaat technische gegevens van telefoontjes op, zoals ping en het percentage van packet loss, om te kijken hoe de kwaliteit op termijn beter kan worden.

De belfunctie bleek tijdens een korte test van Tweakers operationeel, al waren nog niet aan beide kanten de stemmen elke keer te horen. De optie is in de Android-versie te vinden onder de knop met drie puntjes rechts bovenin in een chat. Bij een iOS-versie moeten gebruikers op de foto rechts bovenin klikken. Als een gebruiker Telegram op meerdere apparaten heeft ingesteld, gaan alle apparaten tegelijkertijd over. De webversie ondersteunt bellen vooralsnog niet. De belfunctie heeft concurrent WhatsApp nu sinds een jaar. Ook andere chatapps bieden vaak de mogelijkheid om te bellen via spraak of video.