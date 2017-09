Telegram krijgt nieuwe reply- en stickerfuncties

Telegram heeft zijn messaging-app een update gegeven naar versie 4.3 en daarmee nieuwe functies toegevoegd aan replies, stickers en uitnodigingen. Met de @-knop kunnen deelnemers aan groepsgesprekken snel naar vermeldingen gaan.

Volgens Telegram kunnen gebruikers van groepschats vele vermeldingen per dag ontvangen; de groepsgesprekken kunnen bij de dienst uit tot wel tienduizend deelnemers bestaan. Om gebruikers snel naar mentions te laten navigeren, bevat de app vanaf versie 4.3 een @-knop. Als alle vermeldingen bekeken zijn, verdwijnt de knop.

Daarnaast kunnen gebruikers stickers als favoriet aanmerken en kunnen groepschats van honderd deelnemers of meer voortaan groepsstickers toevoegen. Telegram heeft verder de instellingen voor uitnodigingen aangepast. Contacten die nog niet op Telegram zitten, maar die zelf wel veel contacten met de app hebben, komen bovenaan de lijst van uit te nodigen vrienden te staan.

Verder heeft Telegram Twitch-weergave geïntegreerd in zijn videospeler, is de signaalsterkte voor de belfunctie aangegeven en kunnen iOS-gebruikers foto's bewerken die ze vanuit het clipboard plakken in chats.