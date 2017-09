Vlaamse arbeidsdienst wil klikgedrag werkzoekenden op zijn site controleren

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wil op basis van het klikgedrag op zijn site controleren of bezoekers wel effectief genoeg naar werk zoeken. Wie dat niet doet, riskeert op termijn een sanctie.

De VDAB experimenteert met het monitoren op basis van klikgedrag op zijn site, meldt woordvoerster Shaireen Aftab aan Nieuwsblad. "We bekijken op welke manier we klikgedrag kunnen inzetten om het actieve zoekgedrag van een werkzoekende te controleren." Wie niet genoeg doet om werk te zoeken, kan op gesprek komen, terwijl de VDAB ook eventuele sancties als volgende stap noemt.

Doel van de VDAB is naar eigen zeggen om de 'Amazon van de arbeidsmarkt' te worden. Daartoe is het een samenwerkingsverband met de KULeuven en de Vlerick Business School voor data mining aangegaan. "Uit de gigantische stroom aan informatie die we dagelijks ontvangen, leren we veel over het gedrag van werkzoekenden en werkgevers. In het labo onderzoeken we welke nieuwe gerichtere diensten we op basis van die gegevens kunnen ontwikkelen", stelt VDAB-bestuurder Fons Leroy.

De Socialistische vakbond ABVV spreekt van een 'Big Brother-gevoel'. "Een computer kan niet beoordelen of iemand hard genoeg naar een job zoekt. Dat is een zaak tussen mensen", stelt woordvoerster Caroline Copers. De VDAB heeft in 2015 de controle op werkzoekenden overgenomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, dat verantwoordelijk is voor de werkloosheidsuitkeringen.