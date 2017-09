Ambulancedienst Utrecht gebruikt app om verwondingen in te schatten

De ambulancedienst in Utrecht begint maandag met het gebruik van een app om ernstige verwondingen beter in te kunnen schatten. Met de Trauma Triage App moet aan de hand van een vragenlijst bepaald worden naar welk ziekenhuis de patiŽnt toe moet.

De app werkt op basis van zeven vragen die door de verpleegkundige moeten worden beantwoord. Dat kost maximaal anderhalve minuut, zegt traumachirurg Mark van Heijl van UMC Utrecht tegen RTL Nieuws. De app is vooral bedoeld voor het beoordelen van ernstige verwondingen, waarbij de patiënt naar een gespecialiseerd ziekenhuis moet worden gestuurd.

Volgens UMC Utrecht wordt met de TTApp meer dan 90 procent van de ernstig gewonde patiënten juist herkend. De app maakt daarvoor gebruik van big data en kansberekening en is ontwikkeld in samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht. Traumachirurg Mark van Heijl is bedenker van de app.

Momenteel wordt circa 35 procent van alle ernstig gewonde patiënten niet naar het juiste ziekenhuis gebracht. Dat percentage zou met het gebruik van de app worden teruggebracht tot minder dan 10 procent. In Nederland zijn er elf ziekenhuizen gespecialiseerd in ernstige trauma's.

Tegen de NOS zegt Heijl dat de TTApp vanaf 1 januari volgend jaar ingevoerd wordt in Brabant. Ook zijn er contacten met Rotterdam, Amsterdam en Limburg en in de loop van volgend jaar gaan ambulancediensten volgens de traumachirurg ook daar van start met het gebruik van de app.