Camera kan van buitenaf endoscoop in lichaam traceren

Wetenschappers hebben een camera ontwikkeld die lichtbronnen in een lichaam kan lokaliseren. De vinding kan artsen helpen bij het traceren van endoscopen in het lichaam, op basis van fotonen die door de huid komen.

Artsen gebruiken steeds vaker endoscopen voor het stellen van diagnosen of bij behandelingen en ook bij robotische chirurgie is een kijkje nemen binnen het lichaam in toenemende mate van belang. Bovendien kunnen ze steeds verder in het lichaam binnendringen met apparatuur. Voor veel toepassingen is het precies kunnen lokaliseren van de medische instrumenten belangrijk, maar tot nu toe waren de methodes hiervoor nog beperkt.

Het gebruik van licht in het zichtbare spectrum om de locatie te bepalen werd beperkt doordat fotonen teveel verspreid raken door de huid. Alleen bij huidlagen van enkele millimeters dikte bereiken voldoende fotonen sensoren om iets te kunnen zeggen over de positie van de lichtbron.

Wetenschappers van de University of Edinburgh en de Heriot-Watt University beschrijven nu hoe ze een single-photon avalanche detector, of spad, inzetten om het licht van een glasvezel voor bijvoorbeeld endomicroscopie op centimeterniveau te traceren. De spad is een cmos-array van 32x32 pixels, dat ook bekendstaat als een MegaFrame. De wetenschappers gebruiken als lichtbron een laser die pulsjes op een golflengte van 785nm uitzendt. Licht in het bijna-infrarode spectrum van tussen 700 tot 900nm wordt minder geabsorbeerd door weefsel dan zichtbaar licht.

De camera heeft aan de detectie van enkele fotonen die zonder verspreiding de sensor bereiken voldoende. Door middel van de Time Correlated Single Photon Counting-techniek, weten ze zo histogrammen op te stellen van de aankomststatistieken van de fotonen. De tijdresolutie hierbij is ongeveer 50 picoseconde; door de tijd tussen verzending en ontvangst van de foton te registreren, kan de techniek tot op de centimeter de locatie bepalen. Hiermee verkrijgen ze betrouwbare informatie over de locatie van de lichtbron, zelfs als deze tot op 25cm onder de huid zit. Ze demonstreerden dit door de glasvezel met laser in een kip en in een schapenlong te plaatsen.

Volgens de onderzoekers is hun systeem, met een camera op een tripod, compact en in zetten in omgevingen met verlichting aan, zoals in operatiekamers. Ze publiceren hun werk onder de naam Ballistic and snake photon imaging for locating optical endomicroscopy fibres in het wetenschappelijke tijdschrift Biomedical Optics Express.