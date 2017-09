Gerucht: Intel werkt aan NUC's met Coffee Lake-quadcores van 28W

Intel werkt aan compacte NUC-systemen met Coffee Lake U-quadcores. Het zou volgens geruchten gaan om processors met 28W-tdp's in plaats van de zuiniger 15W-varianten. Daarnaast zou er een nieuwe gaming-NUC op de planning staan.

Er komen drie varianten van de NUC met Coffee Lake-U-chips, zo bericht Fanless Tech. De site bericht vaker correct over nog niet aangekondigde NUC-modellen van Intel. Intel zou de komende compacte computer met een Core i3-quadcore zonder HyperThreading en een Core i5- en i7-quadcore met HyperThreading willen uitrusten.

Het zou niet om 15W-varianten gaan, die ook in de U-lijn van processors verschijnen, maar om krachtiger 28W-versies. Intel kondigde half augustus 15W-quadcores van de achtste Core-generatie aan op basis van Kaby Lake Refresh. De verwachting is dat de Coffee Lake U-varianten ook als achtste Core-generatie uitkomen en zowel Kaby lake Refresh als Coffee Lake wordt op 14nm geproduceerd. In eerdere geruchten kwam naar voren dat de gpu van Coffee Lake de Graphics 640, oftewel de GT3e, is, met 64MB edram.

Volgens Fanless Tech werkt Intel daarnaast aan een opvolger voor zijn Skull Canyon-NUC. Dit is een NUC die bedoeld is voor gamedoeleinden. De specificaties van de opvolger zijn nog niet bekend, maar volgens Fanless Tech krijgt de NUC in ieder geval weer een processor met geïntegreerde gpu met edram.

De huidige Skull Canyon van Intel.