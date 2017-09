Foto's tonen ASRock Z370-moederborden voor Intel Coffee Lake-cpu's

VideoCardz heeft foto's online gezet van zes ASRock-moederborden met de nieuwe Intel Z370-chipset. De moederborden zijn bedoeld voor de komende Intel Coffee Lake-cpu's, zoals de Core i7-8700K en i5-8600K die over zes cores beschikken.

Website VideoCardz heeft foto's van zes Z370-moederborden gepubliceerd. Het gaat om modellen in de verschillende series die ASRock gebruikelijk aanbiedt: de Taichi, Extreme4, Killer SLI/ac, Pro4 in atx- en micro-atx-formaat en een mini-itx-bordje.

Moederborden met de Z370-chipset gebruiken de lga1151-socket, net als de Z270- en Z170-moederborden. Voor het gebruik van de nieuwe Coffee Lake-cpu's is een nieuw moederbord verplicht. Het is nog onduidelijk wanneer Intel de cpu's officieel aankondigt. Volgens VideoCardz gebeurt dat mogelijk op 5 oktober. In een voorraadsysteem van een winkel zou staan dat de cpu's vanaf die dag verkrijgbaar zijn.

Van de Intel Coffee Lake-cpu's is in de afgelopen maanden al veel informatie uitgelekt. Intel zette eind vorige maand zelf renders van boxshots online, waarop de bevestiging staat dat er nieuwe moederborden nodig zijn voor de cpu's. Ook tonen de verpakkingen van de processors dat er i7's en i5's met zes cores uitkomen.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Turbo Turbo (1c) L3 Tdp Core i7-8700K 6/12 3,7GHz 4,3GHz 4,7GHz 12MB 95W Core i7-8700 6/12 3,2GHz 4,3GHZ 4,6GHz 12MB 65W Core i5-8600K 6/6 3,6GHz 4,1GHz 4,3GHz 9MB 95W Core i5-8400 6/6 2,8GHz 3,8GHZ 4GHz 9MB 65W Core i3-8350K 4/4 4GHz - - 8MB 95W Core i3-8300 4/4 4GHz - - 8MB 65W Core i3-8100 4/4 3,6GHz - - 6MB 65W

Intel Coffee Lake-specificaties volgens geruchten en Intel-slide