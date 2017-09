DigiTimes: leveringen van moederborden blijven dalen

Volgens bronnen de Taiwanese krant DigiTimes blijven de leveringen van moederborden wereldwijd dalen. In 2017 zouden er zo'n 45 miljoen exemplaren geleverd worden. Vorig jaar waren dat er iets minder dan 50 miljoen.

De daling in leveringen komt door een lagere vraag naar moederborden in China, stelt de krant. In 2013 zouden er wereldwijd nog 75 miljoen moederborden zijn geleverd, mede door een hoge vraag in China. De Taiwanese krant beroept zich op bronnen uit de toeleveringsketen. DigiTimes staat bekend om zijn betrouwbare bronnen in de industrie, veel moederbordfabrikanten komen uit Taiwan.

Gigabyte zou verwachten dit jaar minder dan 13 miljoen moederborden te leveren. Bronnen van de krant stellen dat dit komt door sterker wordende concurrentie van Asus. Details over leveringen van andere moederbordfabrikanten geeft DigiTimes niet. Fabrikanten maken daar zelf geen specifieke details over bekend.

Gigabyte Aorus X299 Ultra Gaming-moederbord