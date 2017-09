FTC dwingt YouTubers die eigenaar waren van CS:GO-goksite transparant te zijn

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft een schikking getroffen met YouTubers Syndicate en TmarTn. De twee waren eigenaar van CSGO Lotto en maakten promotie voor die goksite in hun filmpjes, zonder hun banden met het bedrijf te melden.

Volgens de schikking moeten de twee YouTubers voortaan duidelijk maken welke banden zij hebben met bedrijven of websites die zij promoten in hun video's. Ze moeten dat zeer duidelijk doen, op eenzelfde manier als waarop de boodschap wordt gecommuniceerd, zodat het voor de kijker niet te missen is.

In de schikking staan veel andere maatregelen die de twee YouTubers in het gareel moeten houden. Niet alleen zijzelf, maar ook medewerkers of andere mensen die in relatie staan tot hun zaken, moeten zich houden aan de regels. De YouTubers moeten daarom de lijst met toezeggingen aan de FTC voor een periode van vijf jaar verstrekken aan bijvoorbeeld werknemers.

Over een jaar moeten de twee YouTubers een rapport sturen aan de FTC en daarin laten zien hoe zij zich hebben gehouden aan de schikking. Ook moeten ze tien jaar lang iedere wijziging aan hun bedrijfsvoering melden bij de waakhond. Als ze willen samengaan met een ander bedrijf, of bijvoorbeeld hun zaak willen verkopen, moeten ze dat melden. Ook een eventuele naam- of adreswijziging moet gemeld worden aan de toezichthouder.

Vorig jaar kwam de zaak over CSGO Lotto aan het licht. De twee YouTubers die regelmatig in hun filmpjes promotie maakten voor de website, bleken samen eigenaar te zijn van de goksite. Daarvan maakten zij nooit melding. Ook hebben de twee volgens de FTC andere influencers betaald om promotie te maken voor de website op YouTube. ze zouden bedragen tussen 2500 en 55.000 dollar betaald hebben om positief te zijn over de website. Na het ontstaan van de ophef stopt Syndicate en TmarTn met CSGO Lotto. De twee zijn nog altijd actief op YouTube en hebben ieder een populair kanaal met miljoenen volgers.

De FTC zegt dat dit de eerste keer is dat er wordt opgetreden tegen individuele influencers. Verder maakt de toezichthouder bekend dat er naar 21 andere Amerikaanse influencers een waarschuwing is gestuurd. Dat is gedaan in navolging van een educatieve brief die begin dit jaar naar 90 influencers werd gestuurd. In de brief stonden richtlijnen over het bekendmaken van belangen.