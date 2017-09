Samsung kondigt Galaxy C8 met dubbele camera aan in China

Samsung heeft in China de Galaxy C8 aangekondigd. Het is een smartphone met een 5,5"-oledscherm, een metalen behuizing en een dubbele camera. De secundaire camera heeft een zwart-witsensor en wordt gebruikt voor een scherptediepte-effect.

Samsung heeft de Galaxy C8 op zijn Chinese website gezet. Toestellen in de Galaxy C-serie zijn tot nu toe niet in de Benelux verschenen. De C8 maakt gebruik van een octacore-soc op maximaal 2,4GHz. Samsung meldt niet om welke chip het gaat. Er zit 3GB ram en 32GB flashgeheugen in het toestel. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje.

De dubbele camera aan de achterkant wordt gebruikt voor dieptemeting, zodat er een 'bokeh'-effect gemaakt kan worden. De primaire camera heeft een 13-megapixelsensor en een f/1.7-lens. De tweede camera heeft een zwart-witsensor met een resolutie van 5 megapixel, gecombineerd met een f/1.9-lens. De tweede camera wordt gebruikt om een scherptediepte-effect te simuleren. Hij heeft geen andere brandpuntsafstand, zoals dat wel bij de tweede camera van de Galaxy Note 8 het geval is.

Het 5,5"-oledscherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een reguliere 16:9-verhouding. Aan de voorkant van het toestel zit verder een 16-megapixelfrontcamera en een vingerafdrukscanner in de thuisknop. De accu heeft een capaciteit van 3000mAh. Vorig jaar bracht Samsung de C5 en C7 uit, dat waren modellen met een enkele camera en Snapdragon-socs.