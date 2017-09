ASRock presenteert X299 OC Formula-moederbord voor overklokkers

ASRock heeft een nieuw moederbord met Intel X299-chipset gepresenteerd. Het OC Formula-bord is volgens de fabrikant bedoeld voor overklokkers en heeft een 13+2-faseontwerp. Er zijn vijf pci-e 3.0 x16-slots beschikbaar en er is ondersteuning voor vier videokaarten in sli of crossfire.

Het atx-moederbord ondersteunt quadchannelgeheugen en kan tot ddr4-4600 aan. ASRock zegt zelf met overklokken ook een snelheid van 4800MT/s te halen. Op het bord zitten twee m2-slots die pci-e x4-snelheid bieden. Componenten op het moederbord zijn voorzien van grote aluminium heatsinks voor koeling. Verder heeft ASRock een Hyper BCLK Engine III-controller op het moederbord geïntegreerd, die een nauwkeurige controle over de baseclock moet bieden.

ASRock voorziet het X299 OC Formula-moederbord van twee gigabitethernetpoorten en van drie usb 3.1 gen2-aansluitingen: één usb-c-poort aan de voorkant, eenzelfde exemplaar aan de achterkant, waar ook een reguliere type-a-poort zit. Verder zijn er zes usb 3.1 gen1-aansluitingen beschikbaar. Wanneer ASRock het moederbord uitbrengt en tegen welke prijs, is nog niet bekendgemaakt.