MSI heeft tijdens de Computex-beurs in Taiwan drie moederborden met Intels nieuwe X299-socket aangekondigd. De X299 Gaming M7 ACK is gericht op overklokkers, de X299 Gaming Pro Carbon AC leent zich voor aanpassingen en de X299 Tomahawk is met metaal afgewerkt.

De X299 Gaming M7 ACK is gericht op gebruikers die hun nieuwe Skylake X- of Kaby Lake X-processors zoveel mogelijk willen overklokken. Hiervoor is het moederbord voorzien van een ontwerp met 10+1+1 fasen. Verder is het moederbord voorzien van twee ethernetaansluitingen en een ingebouwde wifiverbinding, aangestuurd met een Killer E2500-netwerkchip en een Killer 1535-wifiadapter.

MSI heeft de X299 Gaming Pro Carbon AC uitgerust met aansluitpunten voor 3d-geprinte onderdelen, zodat gebruikers het uiterlijk van het moederbord kunnen aanpassen. Ook is er op verschillende plaatsen rgb-verlichting in het moederbord ingebouwd.

De X299 Tomahawk is afgewerkt met roestvrijstalen koelblokken en beschikt over een aansluiting voor een usb-c-poort op het frontpaneel. Alle drie de moederborden beschikken over koeling voor ssd's in het m.2-slot. Prijzen en leverdata zijn nog onbekend.