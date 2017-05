Door Emile Witteman, woensdag 31 mei 2017 17:57, 25 reacties • Feedback

Gigabyte heeft bij zijn nieuwe X299-moederborden een netwerkkaart aangekondigd waarmee een computer in staat is om als router te dienen. De kaart beschikt over drie netwerkadapters en werkt alleen op moederborden met Killer-hardware.

De GC-Killer Xtend PCIe Card beschikt over drie Killer E2500-netwerkadapters voor bekabelde verbindingen en een Killer 1535-module met twee antenneaansluitingen voor draadloze verbindingen. Alle onderlinge verbindingen verlopen hardwarematig, waardoor er geen vertragingen optreden.

Met behulp van bijgeleverde software kan de netwerkkaart ingesteld worden voor een breed scala aan internetapplicaties. Zo kan er een wanpoort toegewezen worden, waarmee volledige routerfunctionaliteit mogelijk is. Ook kan de kaart dienen als switch, access point of bridge.

Om gebruik te kunnen maken van de de netwerkkaart moet de gebruiker beschikken over een moederbord net een netwerkadapter van Killer. Niet bekend is of de kaart ook werkt met moederborden van andere merken dan Gigabyte. Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de netwerkkaart uitkomt en hoeveel hij gaat kosten.