Door Julian Huijbregts, vrijdag 2 juni 2017 06:46, 14 reacties • Feedback

ASRock toont op de Computex een mini-itx-bordje met lga2066-socket. Dat maakt het mogelijk om de toekomstige Core i9-processors met tot 18 cores in een zeer klein systeem te bouwen. Het moederbord heeft vier geheugensleuven voor quadchannel ddr4-ondersteuning.

Om de enorme lga2066-socket van de X299-chipset op het kleine bordje te kunnen plaatsen, heeft ASRock sommige componenten naar twee riserkaartjes verplaatst. Op de ene zitten twee m2-sleuven en een aantal controllers. De andere verhoging bevat nog een m2-slot, de sata-aansluitingen en usb-headers.

Het bordje heeft een pci-e 3.0 x16-aansluiting, beschikt over twee Intel-gigabitethernetpoorten, 7.1-audio van Realtek en een 802.11-ac-wifimodule van Intel. Er moet een 24pins- en 8pins- stekker in het bord gestoken worden voor de voeding en het moederbord heeft zeven fasen.

Het vorige hedt-moederbord op itx-formaat van ASRock, de versie met X99-chipset, was beperkt door de aanwezigheid van twee geheugensleuven. Daardoor kon er geen quadchannel-opstelling van ddr4-geheugen gemaakt worden. Bij het X299-bord is dat ondanks de grotere socket niet meer het geval. Er is ook ondersteuning voor overgeklokt geheugen, maar gebruikers moeten dan wel snelle reepjes zien te vinden in sodimm-formaat.

Volgens Asus gaat het bordje ongeveer 300 dollar kosten. Omgerekend met btw is dat zo'n 323 euro. Naast de kleine ASRock X299E-ITX/ac toont de fabrikant op de Computex een volledige line-up van X299-moederborden. In totaal zijn er zes varianten.