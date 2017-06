Door Olaf van Miltenburg, donderdag 1 juni 2017 20:52, 5 reacties • Feedback

Gigabyte heeft zijn Aorus-lijn van moederborden op de Computex getoond. Het bedrijf introduceert vier moederborden op basis van Intels X299-chipset en daarnaast komt er een AMD X399 Aorus Gaming 7.

De Aorus-lijn voor het X299-platform zijn de X299 AORUS Gaming 9, Gaming 7, Ultra Gaming en Gaming 3. De borden beschikken onder andere over een ESS Sabre dac voor audio, een Asmedia ASM3142-chip voor usb 3.1, RGB Fusion-led-verlichting, Intel Optane-ondersteuning en uitgebreid beheer voor ventilators met Smart Fan 5. Daarnaast is M.2 Thermal Guard aanwezig: een heatsink voor m2-ssd's. Het pcb is op een stevige zwarte base plate geplaatst om het gewicht van zware videokaarten en grote koelers aan te kunnen. De Aorus-modellen komen in juni beschikbaar voor nog onbekende prijzen.

AMD liet op de Computex-beurs al een sneak preview zien van zijn AMD X399-bord voor de Threadripper-cpu's. In het oog springt de omvangrijke SP3r2-socket met 4094 pinnen en twee keer vier dimm-sleuven aan weerszijden. Het bord beschikt verder over drie m2-sleuven waarvan een onder een heatsink en over vijf pci-e x16-slots. Wanneer deze Aorus X399 Gaming 7 uit moet komen, kon het bedrijf nog niet zeggen.