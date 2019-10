Gigabyte introduceert X299X-moederborden voor Cascade Lake-X

Gigabyte komt met drie moederborden voor de Cascade Lake-X-cpu's van Intel. De borden beschikken over een 'geüpgradede' X299-chipset en bevatten een stroomontwerp met 16 fasen. Prijzen en beschikbaarheid van de producten zijn nog niet bekendgemaakt.

Het drietal moederborden wordt uitgebracht onder de X299X-naam. Het gaat hier om de X299X Designare 10G, Aorus Master en Aorus Xtreme Waterforce. De X299X-naamgeving wil niet zeggen dat de moederborden een nieuwe chipset bevatten; ze maken gebruik van de X299-chipset die in 2017 uitkwam. Gigabyte geeft wel aan dat de X299-chipset is geüpgraded, maar geeft niet aan wat de updates exact inhouden.

De X299X-line-up van Gigabyte is gemaakt voor de aankomende Cascade Lake-X-processors van Intel. Deze cpu's beschikken over vier extra pci-e-lanes ten opzichte van hun voorgangers. Ook nieuw is ondersteuning voor Wi-Fi 6 en 2,5Gbit-ethernetcontrollers. De processors gebruiken dezelfde lga2066-socket als hun voorgangers.

De moederborden beschikken alle drie over een nieuw stroomontwerp met 16 fasen die ieder een capaciteit van maximaal 70 ampère hebben. De borden hebben volgens Gigabyte robuuste vrm's, en ondersteunen maximaal 256GB aan ram verdeeld over acht dimm-slots. De Aorus Xtreme Waterforce heeft een geïntegreerd waterblok, dat de cpu, vrm's, chipset en m2-ssd's koelt.

De drie borden zijn gevalideerd voor gebruik met Quadro-gpu's van Nvidia. De moederborden bieden alle drie m2-slots met vier pci-e-lanes, waarbij de Aorus Xtreme Waterforce en Designare een Aorus Gen 4 AIC Adaptor bevatten, dat is een insteekkaart die plaats biedt aan maximaal vier pci-e 4.0-ssd's. De Designare 10G bevat daarnaast een Intel X550-AT2-netwerkcontroller met twee 10Gbit-ethernet-poorten.

Gigabyte heeft nog niet bekendgemaakt wat de nieuwe moederborden kosten. Wanneer de X299X-serie op de markt komt, is ook nog niet bekend. Wel laat Gigabyte weten dat de drie moederborden 'binnenkort' verkrijgbaar zullen zijn. De Cascade Lake-X-processors worden in november verwacht, dus vermoedelijk zullen de moederborden ook rond die tijd verschijnen.