Gigabyte toont Aorus 15P-laptop met RTX 2070 en 144Hz-scherm

Gigabyte heeft de Aorus 15P gepresenteerd, een 15,6"-gaminglaptop met een 144Hz-full-hd-scherm, een Intel i7-10750H en 8GB tot 64GB geheugen. Voor de grafische kaart kan er gekozen worden uit een Nvidia RTX 2060 of een RTX 2070 Max-Q.

Het bedrijf zegt voor de laptop te hebben samengewerkt met e-sportsteam G2 Esports, om ervoor te zorgen dat de Gigabyte Aorus 15P zowel dun, licht als stevig is, al is niet duidelijk wat dan de inbreng van het team is geweest. De laptop weegt 'ongeveer' 2kg en is 23mm dik. De breedte en hoogte bedragen respectievelijk 357mm en 244mm. De fabrikant claimt daarbij dat de laptop 'een serie aan druktesten' heeft doorstaan en dat het geen concessies heeft gedaan met de koeling van de laptop. De twee ventilatoren en vijf heatpipes zouden ervoor moeten zorgen dat zowel de processor als de videokaart op volle kracht zou kunnen functioneren, zonder dat daarbij throttling optreedt.

Gigabyte gaat twee submodellen van de Aorus 15P uitbrengen, een WB- en KB-model. Het KB-model krijgt de RTX 2060-kaart, het WB-model krijgt de RTX 2070 Max-Q-videokaart. Verder zijn beide modellen gelijk, los van de adapter, die bij het WB-model iets krachtiger is. Beide laptops krijgen een Intel i7-10750H-processor met een maximale turboklok van 5GHz en twee ddr4-geheugenslots. De laptops hebben plek voor twee nvme-ssd's, volgens de Gigabyte-webshop komen er in ieder geval modellen met een 512GB-ssd. Beide laptops hebben een 94Wh-accu, waarmee een accuduur van maximaal 8 uur mogelijk moet zijn.

Het 15,6"-ips-paneel heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en moet 72 procent van het ntsc-kleurengamma kunnen weergeven. De laptops krijgen drie usb 3.2-poorten, een usb 3.2-type-c-poort, een hdmi 2.0-poort en een minidisplayport 1.4-aansluiting. Verder is er een 3,5mm-aansluiting, een sd-kaartlezer en een rj45-aansluiting. Beide laptops ondersteunen daarnaast bluetoothversie 5.0 en wifi 6.

De Gigabyte Aorus 15P krijgt tot slot een rgb-toetsenbord, een Precision-touchpad, een webcam, twee 2W-speakers en wordt geleverd met Windows 10 Home of Windows 10 Pro. De Gigabyte Aorus 15P KB is per direct te koop in de Verenigde Staten voor omgerekend met btw 1635 euro. Het WB-model kost daar inclusief btw 1734 euro. Of de laptops ook naar België en Nederland komen, is nog niet bekend.