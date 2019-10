Afbeelding van Gigabyte Threadripper-moederbord met fan op chipset lekt uit

Er is een teaserafbeelding van een nog onbekend AMD high-end desktopmoederbord van Gigabyte verschenen. Het moederbord bevat een TR4-achtige socket en robuuste chipsetkoeling met ventilator. Misschien gaat het om een moederbord met TRX40-chipset.

De teaserafbeelding, die is uitgelekt via VideoCardz, toont een nog onbekend Threadripper-moederbord van Gigabyte. Het is niet volledig duidelijk om wat voor moederbord het gaat, maar volgens VideoCardz is het een TRX40-moederbord. Hiervoor levert de techwebsite overigens geen concreet bewijs.

Het Aorus-moederbord lijkt een e-atx-formfactor te hebben. Het moederbord heeft actieve koeling op de chipset, net als bij veel X570-moederborden. Verder heeft het moederbord robuuste vrm's die met flinke heatfins worden gekoeld. Ook zijn acht dimm-slots zichtbaar, evenals vier volledige pci-e-slots. Rechtsonder lijkt daarnaast een extra connector te zitten, maar het is moeilijk te zien of deze zes of acht pinnen bevat. Wellicht wordt deze connector gebruikt voor stroomvoorziening aan de chipset, maar dit is uiteraard speculatie. Het is ook mogelijk dat deze connector wordt gebruikt om de pci-e-slots van extra stroom te voorzien. Het moederbord lijkt verder twee à drie m2-aansluitingen voor ssd's te bevatten. Aan de cpu-socket zelf is weinig verandering op te merken. Misschien maakt AMD gebruik van dezelfde TR4-socket als voorheen.

Volgens geruchten komt AMD met drie verschillende chipsets voor de komende Threadripper-cpu's van AMD: TRX40, TRX80 en WRX80. Deze chipsets verschenen in augustus al op de website van het USB Implementers Forum. Hierbij zou TRX40 de 'goedkopere' chipset zijn. Het is nog niet bekend of de komende Threadripper 3000-cpu's op huidige X399-moederborden zullen werken.

Volgens VideoCardz introduceert AMD de komende Threadripper-cpu's op 5 november. Op deze datum moet dan ook meer over de mogelijke nieuwe hedt-chipsets bekend worden. AMD zelf heeft nog geen concrete datum voor de onthulling bekendgemaakt.