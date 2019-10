Ondernemingsraad Xs4all stapt definitief naar de rechter vanwege opheffing

De ondernemingsraad van Xs4all begint een rechtszaak tegen KPN. Daarmee hoopt de provider opheffing te voorkomen. De OR heeft al meer dan eens een negatief advies over de opheffing uitgebracht, maar KPN wil die desondanks doorzetten.

De OR van Xs4all wil het besluit om de provider in KPN te laten opgaan aan de rechter voorleggen. "We willen dat de rechter KPN verplicht de beslissing terug te draaien", zegt OR-voorzitter Daan Willems tegen Tweakers. "KPN zou dan terug naar de tekentafel moeten en met een nieuw plan moeten komen. Wat ons betreft zijn er dan maar twee opties: ofwel we blijven volledig zelfstandig bestaan binnen KPN, dus met onze eigen mensen en expertise, óf het merk wordt verkocht." Eerder dit jaar bleek dat KPN 'een serieus bod van een serieuze partij' had gekregen voor de verkoop. De provider deed daar echter niets mee.

Dat is een deel van het probleem, zegt Willems. "Wij moesten dat horen van het onafhankelijke actiecomité Xs4allmoetblijven, en niet van KPN zelf. Door dat soort vormfouten hebben we weinig vertrouwen meer in KPN." Naast de genegeerde overnamepoging speelden ook andere zaken mee. Zo wilde de OR de businesscase om Xs4all op te heffen laten toetsen door een onafhankelijke partij. KPN weigerde dat verzoek.

KPN maakte begin dit jaar bekend Xs4all te willen opheffen. De provider moet 'opgaan in het algehele merk van KPN'. Dat leidde tot veel kritiek van klanten, maar ook van medewerkers van Xs4all. De Ondernemingsraad bracht eerder al een negatief advies uit over het opheffen. Dat zou de providers veel klanten en geld kosten. Vorige maand bleek al dat KPN dat advies naast zich neerlegde en de opheffing toch door zou laten gaan. Xs4all dreigde daarop al met een rechtszaak. "Helaas heeft de starre houding van KPN ervoor gezorgd dat we er in gesprekken niet uit zijn gekomen", zegt Willems. "Dan blijft er nog meer één mogelijkheid over: een onafhankelijk orgaan de zaak te laten toetsen."