Ondernemingskamer veegt argumenten Xs4all in geschil met KPN van tafel

De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft de eisen van de ondernemingsraad van Xs4all in het geschil met KPN afgewezen. De Ondernemingskamer ziet geen redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen.

KPN toont zich verheugd met de uitspraak. Joost Farwerck, topman van KPN: "Het is goed dat er nu duidelijkheid is. Voor mij is het nu belangrijk om eerst in overleg te gaan met de medewerkers van Xs4all. Ik wil in het begin van het nieuwe jaar onderzoeken hoe we hier samen een succes van kunnen maken." Actiecomite Xs4all Moet Blijven is teleurgesteld: "Samengevat komt het er op neer dat elk bedrijf het recht heeft slechte besluiten te nemen. KPN mag helaas doorgaan met de integratie van Xs4all."

De ondernemingsraad van Xs4all stelde tegenover de Ondernemingskamer onder andere dat aan het besluit van KPN om te stoppen met Xs4all geen zorgvuldige afweging van het concernbelang van KPN vooraf ging en er ook geen deugdelijke business case was. Daarnaast zou KPN onvoldoende rekening gehouden hebben met reële alternatieven en ook niet voldoende inzicht in de personele gevolgen bieden. Verder stelde de OR dat de informatie aan de ondernemingsraad ontoereikend en niet tijdig is geweest.

De Ondernemingskamer stelt dat de bestuurder van Xs4all en de ondernemingsraad van mening verschillen over de voor- en nadelen van het besluit tot integratie en het door de ondernemingsraad voorgestane alternatief. Hierbij geldt 'dat het niet aan de Ondernemingskamer is om te bepalen wie hier gelijk heeft'. Omdat het besluit tot integratie van 19 september 2019 is genomen door Xs4all en niet mede door KPN verklaart de kamer de ondernemingsraad niet ontvankelijk is in zijn WOR -verzoek.

Ook een onderzoek naar het beleid en gang van zaken van KPN, zoals de ondernemersraad van Xs4all wilde, acht de kamer niet nodig: "er is niet gebleken van gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen." Dat een belangrijk deel van het managementteam van Xs4all uit personen bestaat die in dienst zijn of waren van KPN is, acht de Ondernemerskamer, niet onwenselijk. In het vonnis wordt er op gewezen dat de ondernemingsraad van Xs4all op 1 februari 2019 zelf positief heeft geadviseerd over de benoeming van de algemeen directeur van Xs4all. "Het gaat erom of het management van Xs4all zich laat leiden door het belang van Xs4all en haar onderneming. De Ondernemingskamer heeft geen reden daaraan te twijfelen."

Met de uitspraak ligt de weg vrij voor KPN om verder te gaan met de beoogde integratie van Xs4all in KPN en het stoppen met de merknaam Xs4all. Critici van dit plan hebben het voornemen opgevat een eigen provider à la Xs4all op te richten: Freedom Internet.