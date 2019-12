Xs4all-alternatief Freedom Internet wil in maart 2020 van start gaan

De provider Freedom Internet start 'waarschijnlijk' in maart van volgend jaar. De provider wil in het eerste kwartaal beginnen met het 'alternatief voor Xs4all' en is daarvoor in gesprek met verschillende leveranciers.

Freedom Internet schrijft in een blogpost dat het in het eerste kwartaal van 2020 de eerste klanten wil aansluiten op het nieuwe netwerk. "Waarschijnlijk zal dit in maart zijn", schrijft de organisatie. Volgens de stichting komen er nog steeds veel nieuwe aanmeldingen binnen voor de provider. Inmiddels is het bedrijf naar eigen zeggen niet meer afhankelijk van enkel vrijwilligers, maar zijn er genoeg leden en geld binnengekomen om werknemers aan te nemen. De eerste aansluitingen gaan naar de leden die zich als eerste hebben aangesloten bij Freedom Internet, zegt de organisatie. Om hoeveel aansluitingen het in eerste instantie gaat is niet bekend. Het gaat daarbij om combinatieabonnementen met internet, tv en telefonie.

Freedom Internet zegt dat het meerdere samenwerkingen is aangegaan met bedrijven voor het opzetten van de provider. Zo zou het met BIT en VoipGrid werken die helpen met serverruimte en het aanbieden van voip-diensten. Ook is het bedrijf in gesprek met AVM voor de levering van FRITZ!Boxen bij het abonnement, en met 'een tv-aanbieder'. Wat de status is van die gesprekken, is niet bekend.

Het Actiecomité Xs4allmoetblijven, waaruit Freedom Internet is geboren, zei maandag ook dat het jammer is dat de Ondernemingskamer in Amsterdam de eisen van Xs4all heeft afgewezen. "We balen als een stekker, want medewerkers, klanten en sympathisanten van Xs4all hoopten natuurlijk allemaal op deze laatste serieuze 'escape' uit de situatie", schrijft de organisatie. "De hoop daarop is nu definitief verloren."

Volgens het comité heeft KPN intern al besloten hoe dan ook door te gaan met het integreren van de backend van Xs4all in die van KPN. Begin dit jaar werd bekend dat KPN Xs4all wilde opheffen. De verschillende onderdelen van Xs4all moeten op termijn opgaan in de provider. Zowel klanten als de ondernemingsraad van Xs4all zijn het daar niet mee eens. Zij eisten eerst dat de verandering stop werd gezet, en stapten daarna naar de rechter. Later begon het onafhankelijke Actiecomité Xs4allmoetblijven een crowdfundingactie om een nieuwe provider te beginnen. Daarmee is meer dan 2,5 miljoen euro opgehaald.