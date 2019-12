'Apple en Sharp zijn in gesprek met Japan Display voor overname fabriek'

Apple en Sharp zijn in gesprek met Japan Display voor het overnemen van de beeldschermenfabriek in Ishikawa. De bedrijven bespreken nog hoe zij de aandelen onderling moeten verdelen. De gesprekken zouden al in een vergevorderd stadium zijn.

Japan Display, ook wel JDI, heeft al langer last van geldproblemen. Het bedrijf voerde onlangs herstructureringen door om de tegenvallende omzet te compenseren. JDI maakt met name lcd's voor iPhones, maar sinds Apple op oled-schermen is overgestapt is het lastig om winst te blijven maken. Het bedrijf was eerder ook al in vergevorderde gesprekken met 'een partner' die voor 178 miljoen euro aan apparatuur uit de fabriek zou willen kopen - naar alle waarschijnlijkheid was dat Apple. Nu zeggen bronnen tegen Nikkei dat het bedrijf zelfs in gesprek is om de hele Hakusan-fabriek te verkopen.

Volgens de bronnen van Nikkei zou JDI met zowel Apple als Sharp praten over een overname. Sharp is ook een leverancier van Apple. In die gesprekken zou het gaan om een bedrag van tussen de 80 miljard en 90 miljard yen, omgerekend zo'n 655 miljoen tot 736 miljoen euro. Apple betaalde tijdens de constructieperiode al bijna de helft van de kosten van de fabriek. JDI bevestigt de overnamegesprekken niet, maar zegt dat het 'alle opties overweegt' rondom de fabriek.