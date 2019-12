Japan Display ontwikkelt 12,3"-lcd met transparantie van 87 procent

Japan Display heeft een transparant 12,3"-lcd gemaakt dat 87 procent van het licht doorlaat als het scherm uit staat. Door de gebruikte techniek is de kleurweergave relatief beperkt. Het scherm kan 4096 kleuren weergeven. Halverwege volgend jaar begint de massaproductie.

Volgens Japan Display is het nieuwe transparante 12,3"-lcd een doorontwikkeling van het 4"-scherm wat het in 2017 toonde. Dat scherm had een transparantie van 80 procent, bij het nieuwe scherm is dat 87 procent. De fabrikant gebruikt een techniek waarbij geen polarizers en kleurfilters nodig zijn, maar uitgebreide details geeft Japan Display niet.

Het 12,3"-scherm heeft een brede beeldverhouding van 24:9 en een resolutie van 1440x540 pixels. Dat is goed voor een pixeldichtheid van 125ppi. Japan Display demonstreert de transparante lcd later deze week op de Fintech Japan-beurs. Het bedrijf zegt dat de massaproductie halverwege 2020 van start kan gaan.

Fabrikanten van oledschermen tonen al jaren transparante displays. LG heeft in de afgelopen jaren een aantal oledtv's met transparant scherm gedemonsteerd. Daarbij is de transparantie zo'n 40 procent als het scherm uit staat. De transparante oledschermen hebben echter geen beperkt kleurbereik.

Japan Display toont ook een prototype van een klein microledscherm. Het gaat om een 1,6"-scherm met een resolutie van 300x300 pixels en een maximale helderheid van 3000cd/m2. Het bedrijf gebruikt daar voor een ltps-backplane. Net als oledschermen hebben microledschermen geen backlight, polarizer of kleurfilter. Pixels bestaan uit individuele microleds.