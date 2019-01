Samsung toont prototype van 75" 4k-microled-tv

Samsung heeft aan de vooravond van elektronicabeurs CES een nieuw tv-prototype getoond dat gebaseerd is op microledtechnologie. Het gaat om een 4k-model van 75". Een jaar geleden toonde Samsung al een 146"-variant, genaamd The Wall.

Ten opzichte van de grotere versie van een jaar geleden, heeft het nieuwste prototype kleinere pixels die en ook is de ruimte tussen de pixels verkleind. Het scherm is volgens Samsung nog steeds opgebouwd uit losse panelen die geen schermranden hebben, waardoor aan de hand van deze bouwstenen verschillende formaten en beeldverhoudingen gevormd kunnen worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van uitklaphaken die in het naburige paneel grijpen. Naast modules met microleds moet het ook mogelijk worden om luidsprekerpanelen aan het geheel te koppelen.

Bij de twee Wall-prototypes bestaat elke subpixel uit een kleine anorganische led, waardoor het scherm, volgens Samsung, niet kan inbranden. Omdat de pixels los aan- en uitgezet kunnen worden, hebben microled-schermen net als oled-panelen een enorm contrast. Daarbij hebben de prototypes van Samsung een fors hogere helderheid dan de huidige oled-panelen van concurrent LG. Volgens Samsung kunnen de microled-displays het dci-p3-kleurbereik in zijn volledigheid weergeven.

Samsung maakte bij de presentatie niet bekend wanneer het scherm uit moet komen en wat het zal gaan kosten, maar afgelopen zomer zei de fabrikant dat het nog zeker twee tot vijf jaar zal duren voor een dergelijk scherm in de winkelschappen ligt.