Asus claimt dunste schermranden tot nu toe bij nieuwe ZenBook S13-laptop

Asus heeft een nieuwe notebook in zijn ZenBook S-reeks aangekondigd die volgens de fabrikant de dunste schermranden tot nu toe in een laptop heeft. De randen aan de zijkant van het 13,9" grote beeldscherm zijn 2,5mm dik.

Ook de rand aan de bovenkant van de nieuwe ZenBook UX392 is erg krap. Daarom heeft Asus de rand in het midden wat hoger gemaakt, om zo ruimte te creŽren voor de webcam. Dit lipje moet het tevens makkelijker maken om de laptop te openen als deze dichtgeklapt is. Hoewel de schermdiagonaal van de UX392 0,6" groter is dan die van zijn voorganger, is hij door de kleinere schermranden even groot als het vorige model. Het scherm is nog steeds een full-hd ips-paneel met een maximale helderheid van 400 cd/m2.

Asus levert de UX392 met een Core i5-8265U of i7-8565U uit Intels nieuwe Whiskey Lake-generatie. Het geheugen gaat tot 16GB, de pci-e-ssd heeft een maximale capaciteit van 1TB en de gpu is maximaal een GeForce MX150-gpu. De touchpad is voorzien van een ingebouwde vingerafdrukscanner en het backlit toetsenbord heeft volgens Asus net wat meer travel dan dat van de UX391.

Aan de rechterzijde heeft Asus een usb-a-poort geplaatst, terwijl links twee usb-c-aansluitingen terug te vinden zijn die het usb 3.1 gen2-protocol ondersteunen. De accu heeft een capaciteit van 50Wh. Wanneer de nieuwe ZenBook te koop zal zijn en wat hij moet gaan kosten is nog niet bekend.