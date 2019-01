Asus toont ROG Mothership met 17,3"-scherm, kickstand en afneembaar toetsenbord

Asus heeft de ROG Mothership onthuld, een 17,3"-gamelaptop die dienst doet als desktopvervanger. De laptop wordt verticaal met een kickstand geplaatst, als ware het een all-in-one. Het uitklapbare en los te koppen toetsenbord doet tevens dienst als displaybescherming.

De Asus ROG Mothership, ofwel de GZ700, is volgens Asus een nieuw type desktopvervanger dat bedoeld is voor gamers. Als de ROG Mothership is ingeklapt, is het een grote, uit de kluiten gewassen gamelaptop. Het klaar maken van de setup kan door eerst het toetsenbord, dat over het scherm heen zit, uit te klappen en te ontkoppelen. Vervolgens kunnen gebruikers het schermgedeelte, waar ook alle hardware in zit, verticaal neerzetten met de bijbehorende kickstand.

Deze kickstand klapt volgens Asus automatisch uit aan de onderkant van de computer, zodra de stand een oppervlak raakt. Gebruikers kunnen het toetsenbord draadloos gebruiken met een 2,4GHz-verbinding, maar hij kan ook met magneten aan het schermgedeelte blijven zitten. Om ruimte te besparen is het toetsenbord opvouwbaar; als de ROG Mothership helemaal is opgeklapt, beslaat het toetsenbord de gehele voorkant. Door dit staande ontwerp zitten de roosters om lucht aan te zuigen en warme lucht af te voeren hoger dan normaal en zitten de luidsprekers direct onder het scherm.

De laptop beschikt over de mobiele versie van Nvidia's RTX 2080 en de high-end i9-8950HK-cpu van Intel. Volgens Asus zijn beiden overgeklokt, wat door het aparte ontwerp van de laptop geen koelingsproblemen zou moeten opleveren door de staande positie. Het 17,3"-scherm heeft een ips-paneel met een 1080p-resolutie, een verversingssnelheid van 144Hz en een grijs-naar-grijs-reactietijd van 3ms. Het scherm ondersteunt G-Sync, al is niet duidelijk binnen welk bereik de frequentie van het scherm wordt gesynchroniseerd met de output van de gpu. De ROG Mothership komt verder met drie nvme-ssd's in een raid-0-opstelling. Er is ondersteuning voor 64GB aan ddr4-geheugen.

De GZ700 heeft een Realtek 2.5G Ethernet-controller die volgens Asus voor een twee keer zo hoge snelheid zorgt in vergelijking met gangbare ethernet-aansluitingen. Verder bevat de laptop een Intel Wi-fi 6 AX200-chip waarmee de bandbreedte in theorie kan oplopen tot 2,4Gbit/s. Ook heeft de ROG Mothership een webcam en ondersteuning voor Windows Hello, zodat gebruikers kunnen inloggen op het besturingssysteem middels gezichtsherkenning. Er een usb-c-aansluiting met Thunderbolt 3, een reguliere usb-c-aansluiting en vier usb 3.1-aansluitingen. Ook is een hdmi-aansluiting aanwezig en wordt VirtualLink ondersteund.

De ROG Mothership weegt 4,7kg en meet 510 x 320 x 29,9mm. Asus heeft nog geen prijs bekendgemaakt voor de desktopvervanger, die ergens in de komende maanden uit moet komen.