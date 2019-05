Asus introduceert draagbaar 240Hz-scherm, voedingen, aio-koelers en headsets

Asus heeft onder de Republic of Gamers-vlag tijdens de Computex nieuwe hardware voor gamers onthuld. Het gaat om een draagbaar 240Hz-scherm, all-in-onekoelers, twee voedingen met Gold-certificering en een 7.1-headset met usb-c-aansluiting.

Het mobiele scherm, de Rog Strix XG17, heeft een diagonaal van 17,3", heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en weegt 800 gram. Asus spreekt van een 240Hz-verversingssnelheid en gebruikt daarbij een ips-paneel met een responstijd van 3ms. Dat is opvallend, want tot nu toe maakten alle beschikbare 240Hz-schermen gebruik van een tn-paneel. Het scherm is bovendien voorzien van adaptive sync met een bereik van 48 tot 240Hz. De XG17 kan aangestuurd worden via micro-hdmi of usb-c en is bovendien voorzien van een accu, waardoor drie uur op het scherm gewerkt kan worden. Asus geeft niet aan bij welke helderheid die accuduur gehaald wordt.

Daarnaast introduceert Asus twee Rog Strix-voedingen met vermogens van 650 en 750 watt. De voedingen zijn voorzien van een 135mm-ventilator en modulair aan te sluiten kabels. Beide voedingen krijgen een 80 Plus Gold-certificaat mee.

Met de Rog Strix LC-koelers brengt Asus drie nieuwe all-in-onewaterkoelers uit. Het bedrijf verkocht al waterkoelers onder Ryujin-naam, die gekenmerkt worden door het oledscherm op het koelblok. Wat dat betreft zijn de LC-koelers eenvoudiger. Ze zijn niet voorzien van een oledscherm, maar wel van rgb-verlichting op het koelblok en ventilators. De LC verschijnt in 120mm-, 240mm- en 360mm-varianten.

Tot slot toont Asus twee nieuwe headsets. Het topmodel is de Rog Theta, die 7.1-geluid biedt en een usb-c-aansluiting heeft. De microfoon is voorzien van noisecancelling, waardoor alleen stemgeluid van de gebruiker uit het signaal gefilterd moet worden. De tweede headset is de Rog Theta Electret, die voorzien is van een 3,5mm-jackaansluiting en dus stereogeluid weergeeft.

Asus Rog Theta 7.1 (links) en Theta Electret