Asus brengt begin mei mechanisch toetsenbord ROG Strix Scope uit

Asus maakt begin mei zijn nieuwe toetsenbord in de Strix-lijn, de Asus ROG Strix Scope, beschikbaar. Het toetsenbord, dat uitgerust is met Cherry MX-toetsen met rgb-verlichting, verschijnt volgende maand in de winkels met een adviesprijs van 160 euro.

De nieuwe telg in de Strix-lijn, de Strix Scope is uitgerust met in het zilver uitgevoerde wasd-toetsen die te verwisselen zijn voor meegeleverde zwarte varianten. Daarnaast is er een controltoets die twee keer zo breed is als bij normale toetsenborden. De F12-toets functioneert ook als 'Stealth'-knop, die het geluid van alle applicaties stopzet en openstaande programma's minimaliseert. In de woorden van Asus is dat vooral handig 'wanneer onverwacht de telefoon overgaat of er iemand plotseling binnenkomt'. Het toetsenbord is te gebruiken met alle bekende mechanische schakelaars van Cherry MX waaronder de Silent Red- of Silver Speed-switches.

De Strix Scope is voorzien van een aluminium oppervlak bij de toetsen. Het toetsenbord maakt gebruik van Armoury II, het programma van Asus waarmee gebruikers profielen kunnen aanmaken per game of gameplay-stijl. De verlichting van de toetsen werkt via Asus' eigen Aura-applicatie. In Aura kunnen tot en met zes verlichtingsprofielen lokaal worden opgeslagen. De Strix Scope moet onder andere concurreren met een ander toetsenbord in de Strix-lijn, de Strix Flare, die momenteel voor rond 170 euro bij webwinkels staat.

De Strix Scope werd eerder dit jaar al aangekondigd tijdens de CES maar dan onder de naam Strix CTRL.