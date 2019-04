Tim Berners-Lee: EU-wet voor tegengaan terroristische content schaadt vrijheid

Onder andere webgrondlegger Tim Berners-Lee, Jimmy Wales van Wikipedia en Mozilla-ceo Mitchell Baker hebben in een brief aan enkele Europarlementariërs kritiek geuit op een EU-wetsvoorstel dat de verspreiding van terroristische content op internet moet tegengaan.

In de brief zeggen de ondertekenaars, een groep die zichzelf omschrijft als 'pioniers, technologists en innovators', dat het voorstel voor de EU-verordening internet in Europa zal schaden zonder een wezenlijke bijdrage te leveren aan het gevecht tegen terrorisme. De critici stellen dat de verordening in de huidige vorm de basisrechten van Europese internetgebruikers beperkt en de innovatie op internet ondermijnt. Ze willen dat de EU-politici er nog eens goed naar kijken en de nodige wijzigingen aanbrengen.

De opstellers erkennen dat er wellicht iets moet gebeuren in de nasleep van de aanslag in Christchurch en zijn niet tegen nieuwe regels of wetgeving. Ze benadrukken echter dat 'het gevecht tegen terrorisme wetgevers niet ontslaat van hun verantwoordelijkheid om op bewijs gebaseerde wetten te implementeren die proportioneel en gerechtvaardigd zijn en daadwerkelijk bijdragen aan het gestelde doel'.

Een van de kritiekpunten is dat de term 'terroristische content' in het huidige voorstel 'extreem breed' is en dat er geen duidelijke uitzondering is opgenomen voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden. Dit draagt volgens Berners-Lee en de andere ondertekenaars bij aan het 'risico van het te veel verwijderen van legale en belangrijke publiekelijke uitingen'.

Daarnaast vinden de briefopstellers de verordening niet proportioneel, omdat zij van toepassing is op alle internethostingdiensten, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op basis van welke soort diensten daadwerkelijk naar verwachting te maken krijgen met illegale content. Ook is er kritiek op de verplichting om content binnen zestig minuten na een notificatie te verwijderen, op straffe van boetes. Dit kan een flinke last opleveren voor kleinere bedrijven die in Europa diensten aanbieden en bevoordeelt grote multinationale platforms die al hoogwaardige contentmoderatiesystemen hebben.

Tot slot stellen de ondertekenaars vast dat het voorstel geautomatiseerde uploadfilters beschouwt als de oplossing voor het modereren van terroristische content. Dit zou overheidsinstanties de macht geven om te bepalen hoe zulke uploadfilters en andere proactieve maatregelen worden ontworpen en geïmplementeerd. Ook dit gaat om technologie die eigenlijk alleen te betalen is door grote onlinediensten en zal leiden tot het onderdrukken van nieuwsberichten over terroristische incidenten, aldus Berners-Lee en het dozijn andere ondertekenaars.

De Europese Commissie heeft de verordening op 12 september ingediend, mede op basis van een oproep van EU-leiders in juni. Eind vorig jaar heeft de Raad van de EU een onderhandelingspositie ingenomen. Op basis van dat mandaat kan het voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen met het Europarlement beginnen.