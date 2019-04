Facebook gaat in zijn voorwaarden duidelijker uitleggen wat het doet met data

Facebook gaat in zijn gebruiksvoorwaarden onder meer uiteenzetten welke gegevens door de dienst worden gebruikt om gericht te adverteren en dat daarom de dienst gratis is. Ook zal het verantwoordelijkheid nemen voor waar die data belandt en wat ermee wordt gedaan.

Facebook doet dit na druk vanuit de Europese Commissie, die het sociale netwerk na het Cambridge Analytica-schandaal verzocht om zich transparanter op te stellen en zich beter te houden aan wetten voor consumentenbescherming. Cambridge bemachtigde onder valse voorwendsels allerlei gebruikersprofielen die het vervolgens gebruikte om gerichte politieke advertenties te plaatsen in het kader van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Ook de regels voor het bewaren van content die de gebruiker heeft verwijderd, worden aangepast. Dat moet alleen nog in specifieke gevallen kunnen, zoals wanneer een autoriteit hierom verzoekt of om technische redenen, en niet langer dan negentig dagen. Verder zal Facebook in de voorwaarden duidelijker maken dat het mogelijk is om in beroep te gaan tegen verwijdering van geposte content door Facebook.

Tot slot komt in de voorwaarden te staan dat Facebook ze niet meer kan aanpassen in het voordeel van het bedrijf, tenzij dat redelijk is en niet tegen de belangen van de consument ingaat.

De voorwaarden moeten uiterlijk eind juni op het sociale netwerk worden ingevoerd, maakt Vera Jourová, Eurocommissaris voor Justitie, bekend op de website van de Europese Commissie. Facebook laat tegenover TechCrunch weten dat de wijzigingen van de voorwaarden wereldwijd gaan gelden, dus gebruikers buiten de EU hebben er in dit geval ook baat bij.