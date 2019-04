Europees Parlement stemt in met verplichting vingerafdrukken op id-kaarten

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe regels rondom identiteitskaarten. De Europese id-kaart krijgt een foto en twee vingerafdrukken. In Nederland heeft de id-kaart sinds enige jaren juist geen vingerafdrukken meer.

Het Europees Parlement stemde in met 339 stemmen voor en 269 stemmen tegen en als de Europese Raad de regels goedkeurt, dan worden ze twee jaar later van kracht. Huidige id-kaarten blijven dan geldig, maar bij het aanvragen van een nieuwe moeten Nederlanders vingerafdrukken afgeven. Dat is nu al verplicht bij het aanvragen van een paspoort.

Met de foto en vingerafdrukken op het paspoort hopen de Europese politici identiteitsfraude tegen te gaan. De Europese Commissie gaat elke zes jaar kijken of de regels wel zin hebben en of het inderdaad identiteitsfraude tegengaat. De nieuwe regels betekenen een wijziging voor Nederland, maar in België zijn vingerafdrukken op de id-kaart sinds deze maand verplicht. De Nederlandse regering toonde zich tegenstander van deze regels.