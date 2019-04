Apple verlaagt prijs HomePod-speaker

Apple heeft de prijs van zijn HomePod-speaker verlaagd. In Duitsland en Frankrijk is de prijs van 349 euro naar 329 euro gegaan. In de VS en het Verenigd Koninkrijk is de prijsverlaging forser, namelijk van 349 naar 299 dollar en van 329 naar 279 pond.

Apple heeft geen verklaring gegeven voor de prijsverlaging van de HomePod, die sinds februari vorig jaar op de markt is. 9to5Mac merkt op dat Apple zelden de prijs verlaagt van een product zonder dat er een opvolger is, maar het is weleens gebeurd. Dat was onder meer zo met de Apple TV-settopbox in 2015.

De speaker kwam in februari vorig jaar uit in de Verenigde Staten en is sinds vorig voorjaar ook te koop in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Apple heeft de HomePod niet uitgebracht in de Benelux en als klanten hem in een ander land kopen, werkt digitale assistent Siri niet in het Nederlands op het apparaat. Siri spreekt wel Nederlands op andere Apple-apparaten.

Er zijn nog geen geruchten over een HomePod-opvolger. Wel bracht Apple onlangs een opvolger uit voor zijn draadloze AirPods-oortjes. Tweakers publiceerde vorig jaar een review van de HomePod in vergelijking met de Google Home Max.