Gerucht: Microsoft werkt aan draadloze oortjes

Microsoft zou werken aan zijn eigen versie van draadloze oortjes. Het bedrijf presenteerde vorig jaar zijn eerste draadloze hoofdtelefoon en zou die expertise willen gebruiken om ook een ander draadloos audioproduct te maken, meldt de website Thurrott.com.

De codenaam van het product is Morrisson, vermoedelijk genoemd naar The Doors-voorman Jim Morrisson, claimt Thurrott.com. De uiteindelijke naam kan zoiets worden als Surface Buds, maar dat staat nog niet vast, zegt de site. Ook wanneer ze precies uitkomen is onbekend, maar een release dit jaar zou tot de mogelijkheden behoren.

Het is onduidelijk waarmee Microsoft zijn oortjes zou willen onderscheiden van de concurrentie. Vermoedelijk bieden ze Cortana-integratie en noise-cancelling. Ook moet er een modus zijn om het lezen van dingen op de telefoon makkelijker te maken, vermeldt het artikel, maar details zijn er niet. Microsoft bracht vorig jaar zijn Surface Headphones aan en bracht eerder bedrade oortjes uit voor zijn Zune-muziekspeler.

Microsoft zou niet de enige zijn die werkt aan draadloze oortjes. Amazon zou er ook aan werken. Er zijn al meer bedrijven op de markt met een dergelijk product. Samsung heeft sinds een paar jaar zijn Gear IconX-lijn en sinds kort de Galaxy Buds, terwijl Huawei de FreeBuds maakt en er veel alternatieven zijn van kleinere fabrikanten. Marktleider is Apple met zijn AirPods.