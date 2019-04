Apple waarschuwt voor interferentie Pencil en contactloze autosleutels

Als de Apple Pencil van de tweede generatie draadloos laadt op een iPad Pro, kan dat interferentie veroorzaken bij het gebruik van contactloze autosleutels. Dat heeft Apple op de ondersteuningspagina van de Pencil gezet.

Als de Pencil draadloos oplaadt op de behuizing van een iPad Pro, ontgrendelt of start de auto mogelijk niet, zegt Apple op de pagina waarvan iGeneration ontdekte dat hij gewijzigd is. De oplossing is de iPad Pro uit de buurt leggen of de Pencil ergens opbergen zodat hij niet laadt. Als het laden klaar is, dan is er geen signaalstoring meer en start de auto gewoon. Het gaat om systemen, waarbij de auto alleen start als de transpondersleutel in de buurt is.

Het is onbekend waarom juist deze implementatie van draadloos laden de contactloze autosleutel stoort en of ook andere producten die draadloos kunnen laden de transpondersleutel kunnen verstoren. Op het Apple-forum is een enkele gebruiker die eerder melding maakte van het probleem.

De storing zal niet vaak voorkomen, omdat het een iPad Pro van 2018, een Apple Pencil van de tweede generatie en een auto vereist met een transpondersleutel. Bovendien heeft de Pencil een relatief lange accuduur, waardoor gebruikers hem niet de hele tijd hoeven op te laden. Apple-tablets met een Pencil van de eerste generatie hebben deze storing niet, omdat die bedraad opladen via de Lightning-poort van iPads.