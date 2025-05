Apple komt in november met goedkopere Apple Pencil met USB-C voor 95 euro

Apple heeft een nieuwe Pencil-stylus onthuld voor gebruik met de iPad-tablets. Deze Pencil is goedkoper dan de voorgaande modellen en heeft USB-C. De Pencil mist de drukgevoeligheid en het draadloos laden van de tweede generatie Pencil.

De goedkopere Pencil is de eerste Pencil-stylus met USB-C en kan net als de andere Pencil-stylussen de kanteling meten voor bijvoorbeeld shadingeffecten, maar mist de druksensor om zo bijvoorbeeld strepen dikker of juist dunner te kunnen maken. De nieuwe Pencil kan wel magnetisch aan iPads worden gehangen, maar kan dan niet zoals de tweede generatie Pencil draadloos gekoppeld en opgeladen worden. Voor het pairen en laden is de USB-C-aansluiting vereist.

Gebruikers kunnen de stylus ook niet twee keer tikken om een andere functie te selecteren, wat wel bij de tweede generatie Pencil kan. De USB-C-Pencil kost 95 euro en is verkrijgbaar vanaf november. De stylus kan overweg met alle iPads met USB-C-aansluiting.