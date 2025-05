LinkedIn schrapt voor tweede keer in zes maanden tijd rond de 700 banen

LinkedIn schrapt 668 banen, meer dan drie procent van LinkedIns totale banenbestand. Het platform wil zo de interne besluitvorming 'stroomlijnen'. In mei schrapte het bedrijf al 716 banen, destijds onder meer omdat de omzetgroei lager uitviel.

De banenverliezen vallen bij de engineering-, product- en talentafdelingen, en financiële teams. Het bedrijf geeft niet veel uitleg over waarom de banen worden geschrapt, maar Reuters merkt op dat het bedrijf in het afgelopen kwartaal een omzetgroei van 5 procent had, terwijl dit in een kwartaal eerder nog 10 procent was. In mei zei het bedrijf wel dat dalende omzetgroei reden was voor het schrappen van honderden banen. Ook toen zei het bedrijf met het schrappen van banen voor snellere besluitvorming te willen zorgen.