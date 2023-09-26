Facebook is grootste sociale netwerk van België, maar wel met ouder publiek

Facebook is nog altijd met enige afstand het grootste sociale netwerk in België, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media. Het aantal gebruikers is bovendien nog gestegen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde leeftijd op het netwerk is hoger dan bij concurrenten.

Van de ondervraagden in de enquête van het CIM is 68,9 procent actief gebruiker van Facebook, blijkt uit de cijfers. De gemiddelde leeftijd van actieve respondenten ligt boven 43. Bij Instagram is dat rond 35 en op TikTok 29. Alleen LinkedIn heeft een publiek dat gemiddeld bijna even oud is als dat van Facebook.

Instagram is op het gebied van gebruik het tweede netwerk. Op het sociale netwerk, net als Facebook in handen van Meta, is 45,8 procent van de respondenten actief. TikTok volgt met 23,6 procent en daarna Snapchat met 21,6 procent. Het CIM neemt onder meer WhatsApp en YouTube niet mee in deze cijfers, maar wel Reddit en Discord. Die zitten beide onder 10 procent.

Pinterest is veel populairder onder vrouwen, Reddit, Twitter/X en Discord juist onder mannen, zegt het CIM. De cijfers komen uit de Establishment Survey van het CIM. De vragen zijn uitgezet onder 6000 respondenten. De helft daarvan is van GfK België en betreft face-to-face interviews, de andere helft betreft online vragenlijsten.