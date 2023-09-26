Facebook is grootste sociale netwerk van België, maar wel met ouder publiek

Facebook is nog altijd met enige afstand het grootste sociale netwerk in België, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media. Het aantal gebruikers is bovendien nog gestegen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde leeftijd op het netwerk is hoger dan bij concurrenten.

Van de ondervraagden in de enquête van het CIM is 68,9 procent actief gebruiker van Facebook, blijkt uit de cijfers. De gemiddelde leeftijd van actieve respondenten ligt boven 43. Bij Instagram is dat rond 35 en op TikTok 29. Alleen LinkedIn heeft een publiek dat gemiddeld bijna even oud is als dat van Facebook.

Instagram is op het gebied van gebruik het tweede netwerk. Op het sociale netwerk, net als Facebook in handen van Meta, is 45,8 procent van de respondenten actief. TikTok volgt met 23,6 procent en daarna Snapchat met 21,6 procent. Het CIM neemt onder meer WhatsApp en YouTube niet mee in deze cijfers, maar wel Reddit en Discord. Die zitten beide onder 10 procent.

Pinterest is veel populairder onder vrouwen, Reddit, Twitter/X en Discord juist onder mannen, zegt het CIM. De cijfers komen uit de Establishment Survey van het CIM. De vragen zijn uitgezet onder 6000 respondenten. De helft daarvan is van GfK België en betreft face-to-face interviews, de andere helft betreft online vragenlijsten.

CIM: leeftijd en geslacht sociale netwerkern in België 2023
CIM: leeftijd en geslacht op sociale netwerken in België 2023. Hoe groter de bol, hoe meer respondenten het netwerk gebruiken

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 26-09-2023 10:28 90

26-09-2023 • 10:28

90

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Reacties (90)

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StGermain 26 september 2023 10:36
Reddit zie ik niet echt als een social netwerk, eerder de plaats waar je nog ergens informatie kan vinden over techproblemen sind de zoekresultaten van search engines keihard vervuild worden door "sponsored content".
iAR @StGermain26 september 2023 10:43
Wat is de definitie van een sociaal netwerk? De contributie van mensen (wat veelal reclame, bots of schaamteloze promotie is). Of dat mensen interactief communiceren (met veel wappies, weer bots en dom volk). Zelfs LinkedIn staat vol onzinnige meuk van mensen die ergens een <klus> hebben mogen doen
Atmosfeer @iAR26 september 2023 10:51
Verschil is denk ik dat bij social media je personen volgt (althans dat is de basis). Op reddit volg je eigenlijk geen mensen maar onderwerpen. Iedereen is in feite anoniem.
TheVivaldi @Atmosfeer26 september 2023 11:18
Op X kun je ook gewoon hashtags volgen in plaats van mensen. Als je zo iemand bent die dat doet, is het dan ook geen sociaal netwerk meer?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 21:11]

watercoolertje @TheVivaldi26 september 2023 11:41
Ja dat vind ik wel, zo zie ik YT (en reddit) voor mij ook niet als social media, omdat ik het niet 'sociaal' gebruik...
Atmosfeer @TheVivaldi26 september 2023 14:53
Denk dat het nog steeds sociaal is omdat je nog steeds mensen kan volgen, ookal doe je dat zelf niet. Op Reddit is er helemaal geen functie om een tijdlijn te maken van posts van mensen.

Probleem is ook dat als Reddit social media is, dat FOK! dit bijvoorbeeld ook is. Op FOK! hebben mensen zelfs een fotoboek als ze dat willen openen, op hun profielpagina. Maar toch wordt FOK! zeker niet als Social Media gezien.

[Reactie gewijzigd door Atmosfeer op 22 juli 2024 21:11]

TheVivaldi @Atmosfeer26 september 2023 15:57
Hoezo kan dat niet op Reddit? Je kunt wel degelijk op ‘Follow’ klikken bij gebruikers en dan krijg je een overzicht met hun berichten. Het is niet helemaal zo strak en geïntegreerd als op bijvoorbeeld X of Facebook, maar het kan dus wel.
michelmau5 @Atmosfeer27 september 2023 13:09
Kan zeker wel op Reddit. Je kunt gewoon personen volgen en zij kunnen op hun persoonlijke pagina content posten zonder enige subreddit te gebruiken.
Dekar @iAR26 september 2023 11:13
"Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers." bron wikipedia.

Dus met die definitie is Reddit een social media, LinkedIn, YouTube, alle forums.

Ik snap ook niet dat je 'zelfs' gebruikt bij LinkedIn. Zoals je zegt wordt er net zoveel nutteloos gespuit als op een ander platform. Wat heb je er aan. Ik heb die meuk ook verbannen samen met FB. Kreeg alleen maar berichten van recruiters die mij wel wilde hebben, en werd tevens veel gebeld door bedrijven die mijn nummer opeens hadden en mij zooi wilde verkopen zoals IT software of uitzendkrachten. En als ik vroeg waar dat ze mijn nummer vandaan hadden, wisten ze dat nooit te vertellen. Sinds ik een verzoek tot verwijdering persoonsgegevens heb gedaan en account verwijderd is dat plots gestopt.

Ik denk ook dat mensen stukken gelukkiger en gezonder zouden zijn als zij hun social media accounts zouden verwijderen.
watercoolertje @Dekar26 september 2023 11:44
Ik denk ook dat mensen stukken gelukkiger en gezonder zouden zijn als zij hun social media accounts zouden verwijderen.
Social media is niet over 1 kam te scheren, de social media met de 'kijk mij het geweldig hebben'-posts doe ik bijv niet echt aan mee, en dat is het deel waar mensen over het algemeen ongelukkig van worden.

De andere kant van social is gewoon samen informatie voor/door elkaar beschikbaar maken (dat kan nieuws zijn op Reddit maar ook technische video's op YT), en daar worden mensen helemaal niet (perse) ongelukkig(er) van!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 21:11]

telenut @watercoolertje26 september 2023 14:58
Volledig mee eens. Ik volg op Facebook enkel mensen die ik persoonlijk ken. Daar ga ik niet snel minder gelukkig van worden toch. In tegendeel... Zelfs als ik moeilijk nog contact kan onderhouden met mensen blijf ik toch op de hoogte van hun doen en laten (voor zover ze dit zelf willen)
Verwijderd @iAR27 september 2023 12:27
Zelfs LinkedIn staat vol onzinnige meuk van mensen die ergens een <klus> hebben mogen doen
#dankbaar #verbeteraar #veranderingismooi #samenwerken |:(
UPPERKEES @StGermain26 september 2023 10:37
Reddit is een collectie van forums inderdaad. Ze proberen het wel steeds meer social te maken.
Robbierut4 @StGermain26 september 2023 10:38
Reddit staat al bomvol met bots, ook bots die hun eigen spul promoten.
En nu reddit ook nog gebruikers gaat betalen voor gold, zal het aantal bots alleen maar groter worden.
Dus informatie over techproblemen wordt steeds schaarser daar.

[Reactie gewijzigd door Robbierut4 op 22 juli 2024 21:11]

Bender @StGermain26 september 2023 10:50
Waarom zou het geen sociaal netwerk zijn?
Het is een berg met accounts en mensen kunnen met elkaar communiceren, net zoals Facebook.
Het heeft posts, timelines, chat, groepen, etc.
theduke1989 @StGermain26 september 2023 11:18
reddit 10 jaar geleden was veel beter, toen was het nog meer een plaats voor ||hacken|| etc. nu is het bagger platform geworden.
Bender @theduke198926 september 2023 13:04
Hoe kom je daar bij? 10 jaar geleden was het niet heel veel anders dan nu.. 20 jaar geleden misschien maar 10 jaar geleden was er gewoon reguliere content.
Bamboozled @StGermain26 september 2023 11:01
RES gebruiken met een adblocker en slechts old.reddit.com bezoeken.
TheVivaldi @Bamboozled26 september 2023 11:20
Totdat ze de stekker uit old.reddit.com trekken…
litebyte
@StGermain26 september 2023 11:34
Reddit is absoluut een social netwerk, er is sociale interactie binnen een netwerkvorm
StGermain @litebyte26 september 2023 13:31
Dan is tweakers.net dat ook. Ik gebruik beide maar heb geen friends list of zo…
Dekar @StGermain26 september 2023 13:58
Nee, tweakers is een nieuwswebsite. Het onderscheid zit hem in het gebrek aan een redactie die voor content zorgt. Maar je hebt wel gelijk dat de scheidingslein steeds meer vervaagt.
Bossie @Dekar27 september 2023 08:49
Tweakers is primair een forum waar ook toevallig een nieuwspage bij zit.
litebyte
@StGermain26 september 2023 14:09
Klopt, Tweakers in feite ook, fora maakt dat toch goed duidelijk.
LOTG @StGermain26 september 2023 11:43
Op Wikipedia zie ik de term social news staan.
Het verschild heel erg per subreddit maar ik denk dat er genoeg zijn die weldegelijk te classificeren zijn als social network.

Een social network is in essentie ook niet meer dan posts waar op gereageerd kan worden. Reddit heeft ook de meeste andere zaken van een social network zoals DM en een optie om specifieke users te volgen.
litebyte
@LOTG26 september 2023 14:10
Er is toch (brede) sociale interactie binnen een netwerk met als doel het delen en bediscuseren van content/informatie? Dan kun je dat omschrijven als sociale media
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @StGermain26 september 2023 18:49
De vraag is of een digitale vraagbaak (Quora); forum (Reddit, Tweakers); een chat-app (Whatsapp); en een videopublishing platform met reactiemogelijkheid (YouTube) ook sociale media zijn. Het werkt wel (deels) anders dan de klassieke sociale mediums, maar er is sociaal contact met elkaar.
Kriekel 26 september 2023 10:34
Wat betekend de man/vrouw schaal? 160 koeien van de Discord gebruikers is man?
Nostalgmus @Kriekel26 september 2023 10:38
Hoe hoger, hoe meer mannen ter verhouding van vrouwen het gebruiken, maar wat de nummeriek van de geslachtsas nu inhoud, geen idee, 100 is gelijkwaardig gebruik ?

Hoe betrouwbaar de data is een tweede vraag, ik vul altijd wat anders in als ik ergens een account aanmaak.

[Reactie gewijzigd door Nostalgmus op 22 juli 2024 21:11]

TheTinusNL @Nostalgmus26 september 2023 10:47
100 = index, dan zouden er precies even veel mannen als vrouwen zijn.
200 = voor elke 100 vrouwen, 200 mannen.
50 = voor elke 100 vrouwen, 50 mannen.

Ik vind het een interessante grafiek, zo is Facebook blijkbaar erg eerlijk verdeeld, evenals TikTok, maar zijn er wat meer vrouwen op Instagram. Echter vooral LinkedIn vind ik interessant: circa 125 mannen op 100 vrouwen.

Kan er genoeg boerenlogica op loslaten om die stippen te verklaren, maar dat laat ik graag over aan hen die onderlegd zijn in de sociale wetenschappen. :Y)
Plymp @TheTinusNL26 september 2023 11:54
Dat is het niet, want dat zou zoals anderen al zeggen een hele rare schaal opleveren en zou je eerder op een log schaal weergeven.

Ik denk dat het een maat is voor hoeveel mannen het gebruiken vergeleken met het gemiddelde. Als je het rapport leest dan staat er dat 21% van de mannen LinkedIn gebruikt en 13% van de vrouwen. Als er evenveel mannen als vrouwen meededen aan het onderzoek dan is het gemiddelde dus 17%. Als je dan mannen met het gemiddelde vergelijkt krijg je (21 / 17) * 100 = 124, dat komt redelijk overeen met de locatie van de LinkedIn cirkel in de grafiek, want de percentages zijn afgerond.

Als je dan naar Pinterest kijkt dan staat in het rapport 28% van de vrouwen en 11% van de mannen. Gemiddeld dus 19.5% en (11 / 19.5) * 100 = 56, wat ook redelijk overeenkomt met de locatie van de cirkel voor Pinterest. Dit gaat er wel weer van uit dat er evenveel mannen als vrouwen bij de ondervraagden zaten.

De y-as loopt dan van 0 (gebruik door 0% mannen en x% vrouwen: (0 / (x/2)) * 100 = 0 tot 200 (gebruik door x% mannen en 0% vrouwen: (x / (x/2)) * 100 = 200).

Off-topic: als data scientist vind ik het vrij slecht dat dit niet uitgelegd wordt in het rapport.

[Reactie gewijzigd door Plymp op 22 juli 2024 21:11]

Hagdos @TheTinusNL26 september 2023 11:07
Dat zou een heel kromme (niet-lineaire) schaal zijn. Aan de ene kant ben je begrenst op 0, aan de andere kant op oneindig. 50=200, 25=400, 10=1000.
HADES2001 @Hagdos26 september 2023 11:41
Op zich niet want het limiet 0 is ook het einde. Dat zou betekenen 0 mannen per 100 vrouwen dus er zijn alleen vrouwen op dat platform. Je kan niet verder. De andere zijde zou in theorie kunnen 1000 mannen per 100 vrouwen. In een grafiek waar je 3 variabelen wil laten zien is dit de beste optie en goed overzichtelijk.
De kans dat de verhoudingen extreem varieren zal klein zijn. (tenzij het een platform is gericht op een specifiek geslacht)
Tintel
@HADES200126 september 2023 13:16
Ik zou het raarder vinden als dat aantal onder 0 zou kunnen
LGQBTIA+ disagrees.... :+
HADES2001 @Tintel26 september 2023 13:55
Ik denk dat je watercoolertje beneden mij aan het quoten bent, dat zijn niet mijn woorden.
watercoolertje @Tintel26 september 2023 14:16
Die zijn het er juist mee eens :)
watercoolertje @HADES200126 september 2023 12:49
In een grafiek waar je 3 variabelen wil laten zien is dit de beste optie en goed overzichtelijk.
Het kon wel duidelijker hoor, gewoon percentage (mannen) en dan kom je op 0 t/m 100 schaalverdeling en is 50 ook precies het midden. Dan is 0 dus 100% vrouw, 50 zou precies eerlijk verdeeld zijn, en 100 is dan enkel mannen.

Er worden wel 3 variabelen getoont maar degene waar we het over hebben is juist gewoon een standaard y-as van een standaard grafiek. Dus die hoeft ook geen rare trucjes te gebruiken om het overzichtelijk te houden.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 21:11]

Hagdos @HADES200126 september 2023 14:11
Ja, dus dat is een niet-lineare schaal. Hij werkt wel, maar 50 boven de norm (100) is niet hetzelfde als 50 onder de norm.
watercoolertje @Hagdos26 september 2023 11:37
Aan de ene kant ben je begrenst op 0
Ik zou het raarder vinden als dat aantal onder 0 zou kunnen :+
aan de andere kant op oneindig. 50=200, 25=400, 10=1000.
In theorie wel maar in de praktijk niet, de grafiek lijkt mij (en Tweakers) iig duidelijk zelfs als je niet weet waar die getallen voor staan. Hoger is meer mannen, lager is meer vrouwen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 21:11]

Hagdos @watercoolertje26 september 2023 14:13
Ja, dat is wel duidelijk, maar intuïtief zijn 150 en 50 even scheve verhoudingen. Dat is in dit geval niet zo (50 = 2 vrouwen op elke man, 150 is 1.5 man op elke vrouw).
k995
@TheTinusNL26 september 2023 10:55
idd grappig te zien dat reddit vooral mannen is en pintrest vrouwen. Is wel logisch.
Nostalgmus @TheTinusNL26 september 2023 10:57
Kan er genoeg boerenlogica op loslaten om die stippen te verklaren, maar dat laat ik graag over aan hen die onderlegd zijn in de sociale wetenschappen. :Y)
Dat zal wel de gebruikersaantallen zijn, maar dankje, je prikt je hooivork in de goeie baal :P
Oon 26 september 2023 10:38
Grappig om te zien hoe ieder netwerk z'n eigen vergrijzing doorgaat :+

Ik heb inmiddels mijn Facebook maar verwijderd, want het enige dat ik nog zag was updates van oudere familieleden en kennissen, en hier en daar een verdwaalde reactie die eigenlijk in een chat had gemoeten. Het enige praktische nut van Facebook was nog Marketplace, maar die is hier in de regio inmiddels ook uitgestorven.
Bekers @Oon26 september 2023 10:56
Het enige praktische nut van Facebook was nog Marketplace
En de verjaardagen natuurlijk :+ (Althans, in mijn tijd. Ben er al jaren weg)
Oon @Bekers26 september 2023 11:01
Toen ik mijn verjaardag op Facebook verborg kwam ik er heel snel achter dat zelfs directe familie mij niet meer feliciteert, ik krijg op mijn verjaardag hooguit 5 felicitaties en die krijgen ze dan ook op hun verjaardag weer terug, maar de rest stikt er maar in :+
Hagdos @Oon26 september 2023 11:08
Bij mij is dat overgenomen door WhatsApp-groepen, waar één iemand scherp is op de verjaardagen, en vervolgens de andere 30 daar ook nog een felicitatie/gifje achteraan moet gooien.
Carlos0_0 @Oon26 september 2023 11:42
Ja inderdaad hoe vaak je dat wel niet hoort, huh is die jarig maar het staat niet op Facebook??.

Ik heb gewoon de beste vrienden en enkele familie in mijn agenda staan, de rest interesseert me niet feliciteren mij toch ook niet(en spreek ze wellicht ook te weinig er voor).
Polderviking @Bekers26 september 2023 11:05
Dat idd.
Verjaardagen reminder.

Ik heb uiteindelijk die data geëxporteerd en in mijn kalender geïmporteerd voordat ik facebook overboord zette.
cadsite @Oon26 september 2023 10:59
Het enige praktische nut van Facebook was nog Marketplace,
Het hangt er maar vanaf wat en/of wie je volgt.
Ik volg een aantal organisaties uit mijn buurt en de grote kranten.
Daardoor is mijn tijdlijn een informatieve bron.
thomas_n 26 september 2023 10:58
De gemiddelde leeftijd bij TikTok is 29? Wie zijn dan al die 30+ers op TikTok? Dat getal verbaast me het meest in deze grafiek.
Tweakert2020 @thomas_n26 september 2023 11:03
Gemiddelde… dat betekent dus ook een berg kinderen tegenover een berg mensen van middelbare leeftijd
thomas_n @Tweakert202026 september 2023 11:06
Ja, die kinderen verrassen me niet, maar mensen van middelbare leeftijd die op TikTok zitten ben ik nog nooit tegen gekomen.
Tweakert2020 @thomas_n26 september 2023 12:40
Dan zit je in het goede algoritme :D
watercoolertje @thomas_n26 september 2023 11:51
Ouders die het account van hun kind(eren) in de gaten houden misschien?
Autisme_tech @thomas_n26 september 2023 13:36
Zijn er genoeg die filmpjes plaatsen om ook maar aandacht te krijgen, vooral de vrouwen hebben er een handje van er een tikje sensueel een dansje op te doen voor de aandacht of zich daarna te kleden
Biermeester 26 september 2023 10:41
Facebook is grootste sociale netwerk van België, maar wel met ouder publiek
Is dat niet een soort van logisch? Als je groter wil zijn dan de platformen waar vooral jongere mensen rondhangen, zal je ook de oudere aan boord moeten hebben.
k995
@Biermeester26 september 2023 11:02
Ja, maar facebook gaat wel heel ver naar "ouderen" je zou verwachten dat het dan ergens op de gemiddelde leeftijd zit en het zit redelijk ver daarboven.
tkm 26 september 2023 11:09
Ik zit gezellig op stackoverflow.com over code te kletsen.
Is dat dan geen sociaal netwerk?
indigo79 @tkm26 september 2023 14:13
Uiteraard, maar die sociologen kennen dat niet. :+
Polderviking 26 september 2023 11:12
Ik vind Reddit en Discord persoonlijk een beetje rare uitschieters in deze selectie.
Bij social media denk ik toch echt aan Facebook en co. Waar het gaat om likes en het volgen van personen die je al dan niet (vaag) kent.
Reddit is meer een uit de kluiten gewassen forum, en discord is vooral voor communicatie van gamers.
Alcmaria 26 september 2023 10:39
Na een jaar of 10 alles gedaan te hebben voor de likes, is mijn sociale netwerk nu vooral buiten, was voor mij zeer bevrijdend om al mijn accounts te laten verwijderen.

Overigens ben ik 50, dus volgens de grafiek hoor ik sowieso niet meer op een sociaal netwerk op internet te komen.
yo0k @Alcmaria26 september 2023 11:10
Overigens ben ik 50, dus volgens de grafiek hoor ik sowieso niet meer op een sociaal netwerk op internet te komen.
Dan interpreteer/gebruik je de grafiek verkeerd. Het toont gemiddelden. Dus als de gemiddelde gebruiker een leeftijd van 43,5 heeft, en stel, even versimpeld, de helft van de gebruikers is 20 jaar, dan heeft de andere helft een gemiddelde leeftijd van 67.
watercoolertje @Alcmaria26 september 2023 11:48
Overigens ben ik 50, dus volgens de grafiek hoor ik sowieso niet meer op een sociaal netwerk op internet te komen.
:+

Grapje natuurlijk maar zoals @yo0k al zegt, ik zou nog even goed het artikel lezen want jouw conclusie komt er niet mee overeen :P
PinusRigida 26 september 2023 10:53
...en met enige trots kan ik zeggen dat ik in geen énkel van die bolletjes word vertegenwoordigd. :Y)
Gormenghast @PinusRigida26 september 2023 11:13
Daar staat tegenover dat je reageert op een forum wat in wezen ook een sociaal netwerk is. :)
PinusRigida @Gormenghast26 september 2023 11:20
Tomato, Tomato. :D
...maar je hebt wel gelijk natuurlijk... vind het hier zelfs socialer dan FB (toen ik het nog had)

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 21:11]

craymour 26 september 2023 12:37
Uiteindelijk zal facebook alleen maar kleiner worden. Zie je nu al gebeuren en komt er weer wat nieuws. Nu is snapchat bij de jeugd in of instagram , wellicht komt er volgend jaar weer wat nieuws.....
Eusebius @craymour26 september 2023 12:41
Och, zo vergaat het veel platforms. Een aantal jaar geleden hadden we Hyves. ICQ. MSN. En nog een paar .. zodra de (groot)ouders erop komen, komt ook het advertentiegeld en verdwijnt het platform.

Arme Anja (wie kent haar nog?)

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