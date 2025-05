WhatsApp brengt wachtwoordloos inloggen met passkeys uit voor Android

WhatsApp voegt ondersteuning voor passkeys toe aan zijn Android-app. Gebruikers kunnen daarmee gemakkelijk en veiliger inloggen op hun WhatsApp-account. De feature werd eerder al getest in een bèta van WhatsApp.

WhatsApp kondigt de komst van passkeyondersteuning aan op sociale media. De feature werd eerder al getest in een bètaversie van WhatsApp, maar wordt nu uitgerold naar de releaseversie van de dienst. Wanneer passkeys naar de iOS-versie van WhatsApp komen, is niet bekend.

Passkeys werken als vervanging voor sms-verificatie wanneer gebruikers op hun WhatsApp-account inloggen. Gebruikers kunnen hun vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning of een pincode gebruiken om een passkey aan te maken. Die worden vervolgens opgeslagen in de Google-wachtwoordmanager in Android, zodat ze ook gebruikt kunnen worden op andere apparaten.

Passkeys zijn een uniforme manier om tweetrapsauthenticatie te gebruiken. Verschillende diensten en bedrijven hebben al ondersteuning voor passkeys toegevoegd. Google maakte passkeys onlangs al de standaard inlogmethode voor Google-accounts. De techniek wordt ook ondersteund door onder meer Microsoft en Apple. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over passkeys.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy