WhatsApp brengt functie uit om twee accounts op één toestel te gebruiken

Meta rolt tussen nu en over enkele weken een functie uit waarmee het mogelijk moet worden om tussen twee WhatsApp-accounts te wisselen via de mobiele app. Dat laat het socialemediaplatform in een blogpost weten.

Met deze functie is het mogelijk om via een menu te wisselen tussen twee WhatsApp-accounts, schrijft het bedrijf in zijn blogpost. Zo hoeven gebruikers bijvoorbeeld niet langer in- en uit te loggen om te wisselen tussen hun werk- en privéaccount, of twee telefoons te gebruiken. Voor beide accounts kunnen de privacy- en meldingeninstellingen afzonderlijk gekozen worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om wel notificaties te ontvangen voor het privéaccount, maar niet voor het werkaccount.

Om gebruik te kunnen maken van deze functie, hebben gebruikers een tweede telefoonnummer en simkaart nodig, of een telefoon met ondersteuning voor Multisim of e-sims. In de WhatsApp-instellingen moet er een pijltje naast de accountnaam en QR-code komen te staan. Als gebruikers daarop klikken, kunnen ze een account toevoegen. Als die eenmaal is toegevoegd, is het met datzelfde pijltje mogelijk om van account te wisselen. Volgens de blogpost moet de functie donderdag meteen beschikbaar komen, hoewel The Verge op basis van een Meta-woordvoerder schrijft dat de functie 'in de komende weken' wordt uitgerold. De multiaccountfunctie werd eerder al ontdekt in de bèta-app van WhatsApp Business.