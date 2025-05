WhatsApp test spraakberichten die verdwijnen nadat ze beluisterd zijn

WhatsApp doet tests met verdwijnende spraakberichten. Gebruikers kunnen daarmee een spraakbericht sturen dat zichzelf verwijdert nadat de ontvanger het heeft beluisterd. De chatdienst introduceerde eerder al een soortgelijke functie voor foto's en video's.

De functie voor verdwijnende spraakberichten wordt momenteel getest in de WhatsApp-bètaversies voor Android en iOS, meldt WABetaInfo. Op Android is de feature toegevoegd aan bèta 2.23.22.4, terwijl de feature op iOS te vinden is in TestFlight-versie 23.21.1.73.

Gebruikers krijgen hiermee een soort 'view once'-optie als ze een spraakbericht opnemen en versturen. Daarmee kan het bericht slechts eenmaal beluisterd worden voordat het permanent wordt verwijderd. De spraakberichten in kwestie kunnen ook niet worden opgeslagen, doorgestuurd of geëxporteerd uit WhatsApp.

Het is niet bekend of en wanneer WhatsApp de functie beschikbaar stelt aan alle gebruikers. Het platform bracht eerder al wel een soortgelijke 'view once'-modus uit voor foto's en video's. Het is sinds 2020 ook mogelijk om tekstberichten te sturen die automatisch worden verwijderd nadat een bepaalde tijdslimiet is verstreken, zoals een dag of een week.