Team achter rts Planetary Annihilation kondigt Factorio-achtige opvolger aan

Het team achter de succesvolle rts-game Planetary Annihilation, de spirituele opvolger van Total Annihilation, heeft een nieuwe game aangekondigd: Industrial Annihilation genaamd. De game moet gedeeltelijk gefinancierd worden met een publieke investeringscampagne.

In tegenstelling tot zijn voorgangers, is Industrial Annihilation niet louter een real time strategy-game, maar wordt het ook een 'fabriekssimulator'. Naast oorlog voeren moeten spelers fabrieken opzetten door grondstoffen te verzamelen. Hoe meer grondstoffen de speler verzamelt, hoe groter de fabrieken en hoe beter de wapens zijn die gefabriceerd kunnen worden. Tegen PC Gamer stelt de ontwikkelaar dat het strategiespel Factorio als inspiratie diende voor Industrial Annihilation. Het team noemt zijn nieuwe game een 'fabrieksgame met een rts-laagje'.

Het is de bedoeling dat Industrial Annihilation in het tweede kwartaal van 2024 als early access op Steam wordt uitgebracht. Spelers kunnen deze versie van de game voor 30 dollar vooruitbestellen. Een jaar later moet de volledige game verschijnen voor 40 dollar.

De game wordt deels gefinancierd via investeringsplatform StartEngine. In tegenstelling tot bij Kickstarter bijvoorbeeld, wordt hierbij gebruikgemaakt van een publieke investeringsronde. Vanaf 500 dollar kunnen gebruikers een deel van de ontwikkelstudio, Galactic Annihilation, kopen. Planetary Annihilation wist in 2012 op Kickstarter ongeveer 2,2 miljoen dollar op te halen en is meer dan drie miljoen keer verkocht.