Amazon wil volgend jaar pakketten met drones bezorgen in het VK en Italië

Amazon is van plan om eind volgend jaar pakketten per drone te bezorgen in het VK en Italië. Momenteel bezorgt Amazon Prime Air enkel in twee relatief kleine plaatsen in Amerika, al moet daar ook volgend jaar een derde locatie bijkomen.

In tegenstelling tot de twee Amerikaanse plaatsen waar Amazon Prime Air momenteel actief is, is het niet de bedoeling dat er speciale bezorgcentra voor de drones gebouwd gaan worden in Italië en het VK, stelt Amazon. In plaats daarvan moeten de drones ingezet worden bij bestaande distributiecentra. Hiermee moet het mogelijk zijn om een groter scala aan producten per drone te laten bezorgen, stelt de techgigant.

Het is de bedoeling dat er in eerste instantie in beide landen één distributiecentrum zal zijn met bezorgdrones, en dat er gaandeweg meer zullen volgen. Amazon maakt naar eigen zeggen op een latere datum bekend in welke steden in Italië, het VK en de VS het vanaf eind 2024 mogelijk moet zijn om pakketten per drone te laten bezorgen. Wanneer de optie beschikbaar is, kunnen klanten ervoor kiezen om producten die maximaal 5 pond, ongeveer 2,27 kilogram, wegen, via Amazon Prime Air te laten bezorgen per drone. In de VS worden deze producten binnen een uur bezorgd, stelt Amazon.

Amazon zegt nauw samen te werken met de wetgevende instanties in de nieuwe locaties, om ervoor te zorgen dat de dienst voldoet aan alle regelgevingen. Eerder dit jaar kwam het bericht naar buiten dat de drones in de VS door de regelgeving aldaar voor een zeer gering aantal adressen ingezet kan worden. Amazon begon eind 2022 met Prime Air. Sindsdien is de dienst enkel actief in de plaatsen Lockeford en College Station, die gezamenlijk zo'n 125.000 inwoners tellen. Een woordvoerder van Amazon meldt aan The Verge dat het inmiddels 'duizenden' Prime Air-klanten heeft en duizenden pakketjes per drone heeft bezorgd. CNBC schreef in mei dat de drone toen nog slechts honderd bezorgingen had uitgevoerd.

Amazon gebruikt momenteel een zeshoekige MK27-2-bezorgingsdrone met zes propellers, al wil het bedrijf deze eind 2024 vervangen door de MK30. Volgens Amazon is dit model sneller, stiller en lichter dan zijn voorganger. Deze moet bijvoorbeeld twee keer sneller vliegen, de helft minder lawaai maken en in kleinere tuinen kunnen landen. Ook is de MK30 bestand tegen meer weersomstandigheden. Daardoor moet het ook met lichte regen mogelijk zijn om voor dronebezorging te kiezen, en bij hogere en lagere temperaturen dan momenteel mogelijk is.